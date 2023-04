Gladys, vecina de 86 años, recibió la desagradable visita de un ladrón que se llevó dinero y joyas. “Me pedía dólares”, expresó la víctima.

Esta madrugada después de las 0.00 horas, Gladys se despertó en su casa de Av. Las Heras al 600 con la horrible sorpresa de que una persona inesperada le estaba apuntando con la linterna. Era un ladrón que entró a la fuerza y que le hizo pasar de los peores momentos de su vida.

“El tipo se fue a la 1.05, así que calculo que entró entre las 0.00 y las 0.30, barreteando la puerta de atrás. Levanté la cabeza de la almohada y vi al tipo ahí, vi la mesa de luz revuelta y me pedía dólares. “¿Dónde tenés los dólares?”, decía. Pensé que me iba a morir. ¡Qué susto, Dios Mío!”, comenzó diciendo Gladys en lo que fue el inicio de la noche de terror.

Ella es jubilada de 86 años y todos los papeles con los que contaba en los cajones de su mesita de luz, eran los de su jubilación. “Dame las cosas, dame los dólares”, le decía el ladrón. Gladys agregó que el malhechor “quería revolver los cajones y el ropero. De hecho, la linterna era mía porque la sacó de la mesa de luz”.

Justamente en ese mueble había un tupper con $10.000 que Gladys había contado celosamente para sus gastos, los cuales fueron llevados por el ladrón junto a una alianza. “Antes de decirme algo me buscó las manos, me apretó y me dejó hematomas. El tipo me quería tapar con las sábanas”, detalló.

Con mucha claridad, la mujer expresó que el ladrón nunca la amenazó y que actuó a cara descubierta. “Tenía una cara finita y hablaba bajito, era una persona jovencita que tendría unos 20 años”.

Gladys contó que esta es la primera vez que entran a su casa pero que ya habían intentado engañarla por vía telefónica mediante cuento del tío, encuestas y “en los últimos días me llamaron para decir que yo había marcado a un número equivocado; era un hombre, yo le corté”.

A su vez comentó que anteriormente vivió en el barrio La Dolly, donde nunca pasó anda y que desde que está en el centro “puse las rejas por seguridad porque manoteaban las puertas y golpeaban las ventanas en la madrugada”.

Tras el hecho, la vecina terminó consternada y “con 18 de presión. Ahora recién estoy razonando lo que pasó, del susto no sabía qué hacer”. Aunque, por otro lado, se mostró agradecida con Brandsen porque “se ha portado bien y la policía llegó inmediatamente”.

Nicolás Bresky – InfoBrandsen

