Una niña de nuestra Ciudad precisa con urgencia hacer terapia visual para poder mejorar su calidad de vida.

“Les cuento un poquito de mi historia: me diagnosticaron parálisis cerebral con déficit visual. Tengo 10 años y hago múltiples terapias desde los 5 meses (terapia ocupacional, kinesiología y fonoaudiología).

Durante mucho tiempo mi visión fue escasa; a mi mamá hace dos meses le dieron la noticia que mi visión mejoró y que necesito con suma urgencia hacer terapia visual para poder mejorar mi calidad de vida.

Cuento con obra social pero esa terapia no la cubre. Mi mamá es empleada municipal, madre soltera y no llega a cubrir todos los gastos. No cuento con pensión ni cuidador, por lo tanto, mi mamá no puede buscar otro trabajo.

Necesitamos de tu granito de arena. Aceptamos cualquier tipo de donación para poder armar un bono contribución; con el dinero recaudado podré sustentar mi tratamiento”.

Contacto: 2223.513346 (Yamila Basualdo – Mamá); 2223.676890 (tía)

Dirección: Infanta Isabel 1160

CBU: 0140092203703152373273

Alias: Yami..b

