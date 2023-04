Semanario Tribuna 22-04-2023

Mientras JxC expuso sobre una problemática que se da en todo el país, el FdT focalizó su reclamo sobre lo que hicieron “las distintas áreas del gobierno local” en este caso puntual. Palabras de Raitelli y Arrechea

Visto el femicidio -asesinato de una mujer a manos de un hombre por machismo- de Malvina Araya sucedido en Brandsen el miércoles 12 de abril del corriente, y considerando que “la víctima había radicado la denuncia contra su victimario en la comisaría de la mujer local, teniendo que refugiarse en otra ciudad posteriormente”, menciona el documento del Concejo Deliberante, agregando que “a pesar de tener una restricción perimetral no se evitó que la víctima sea asesinada”, requiere se comuniquen las actuaciones.

El escrito oficial consigna que, “en Brandsen existen gran cantidad de casos de violencia de género y en Argentina hay un femicidio cada día, según informes de distintos observatorios”.

La Comunicación 8/23 solicita al Ejecutivo “la elaboración de un informe sobre la actuación de las distintas áreas del gobierno local en torno al caso de violencia de género denunciado por Malvina Araya”, fue aprobado por unanimidad luego de un ajuste en el texto de origen.

Sobre el proyecto, elaborado por el Frente de Todos y presentado por el edil Fernando Raitelli, se expresaron concejales de ambas bancadas manifestando su parecer sobre el caso en particular y la cuestión de fondo -violencia de género-.

LO QUE DIJO RAITELLI

El concejal Fernando Raitelli indicó que “el femicidio de Malvina dejó en evidencia que lo que se hace en materia de prevención y acompañamiento de casos de violencia de género no alcanza”. Agregando que en 2017 se aprobó una ordenanza que habla de campañas de prevención, asistencia económica para víctimas, articulación con el CAPS, asesoramiento jurídico gratuito y otras iniciativas que el ejecutivo debería estar llevando adelante. En última sesión del HCD solicitaron informes a la Municipalidad sobre las acciones que implementadas, presupuesto destinado y protocolos existentes para prevenir los casos de violencia y acompañar a las víctimas. Y agregó que se torna inaceptable que las víctimas de violencia no puedan sentirse seguras en nuestro distrito.

DE ARRECHEA

Por su parte la edil Florencia Arrechea (Juntos por el Cambio) dijo que “es un hecho que consternó a Brandsen, a las organizaciones de mujeres, a los equipos que trabajaron, a los funcionarios que estuvieron acompañando y a todos los que tuvieron que cargar con este caso”. Cuestionó al bloque opositor por exponerlo en este momento en el Concejo. “No es un buen momento para discutir sobre esto, más allá de dejar sentada mi postura, porque lo que pasó fue muy cruel y lo tenemos a flor de piel, sobre todo los que estuvimos allí”. Y agregó, “no es cierto un montón de cosas que se expusieron; no me voy a referir a este caso particular porque, además, no sería respetuoso y no estaría guardando el secreto ante información reservada; quedó una familia y quedaron tres hijos”.

El expediente tiene 86 fojas, donde detalla el camino que empezó el 27 de enero; “están claramente marcados todos los pasos legales”.

Por último, expresó que el Ejecutivo tiene a su cargo el Programa Municipal de Abordaje contra la Violencia Intrafamiliar de Género y LGTB y el Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, que no se separan del marco normativo que tienen para actuar; tienen un procedimiento, una forma de hacerlo que está claramente determinada en la ley.

EL CAMINO A SEGUIR

Arrechea explicó: “A toda aquella mujer que es violentada y decide, porque se asesoró, porque tomó la decisión, porque habló con un amigo (…), porque fue al programa, a una organización social donde la aconsejaron, la tienen que acompañar a la Comisaría de la Mujer. A partir de allí, recibe el asesoramiento adecuado en primer término y, después, esa denuncia se deriva a todas las organizaciones que tienen que intervenir: el Juzgado de Paz, para dictar las medidas de prevención; el programa de violencia, para recibir asesoramiento legal y garantizar el acceso a la salud, acompañamiento social y asesoramiento legal. Si no tiene donde ir, se le proporciona la ayuda necesaria para ir a un lugar donde pueda estar resguardada. No fue este el caso, pero no por decisión de los organismos. Cuando planteamos las cosas, lo tenemos que hacer seriamente y desde la información.

Concluyó reconociendo que falta trabajar más en la materia, pero la única solución para eso sería que el gobierno, en sus tres niveles, las organizaciones

