Carlos Barros compartió su testimonio del momento que presenció cuando Andrés Orrego atacó a Malvina Araya.

Carlos Barros es capataz en la estación de ferrocarril de Brandsen y el miércoles 12 de abril fue testigo del femicidio de Malvina Araya que ocurrió en cercanías de su casa. “Tratamos de defenderla, salvarle la vida, pero no pudimos”, expresó el hombre oriundo de Bolivar que tuvo presencia en diferentes medios de comunicación donde contó su testimonio”.

El femicidio ocurrió cerca de las 21 horas en la localidad bonaerense de Brandsen. Malvina Araya, de 36 años fue asesinada por su expareja en plena vía pública. El hombre tenía una restricción perimetral.

En una entrevista con FM 10, Carlos detalló que es noche estaba en su casa de sobremesa cuando escuchó gritos. “Vivo a la vera de la vía y cuando abro la puerta de entrada al paredón donde vivo, me topo con que estaba este hombre con la chica agarrada del cuello sobre la pared”, comenzó su relato.

El bolivarense intervino en la situación, se acercó para defender a Malvina y el femicida identificado como Andés Orrego, lo enfrentó. “No vi en ese momento qué tenía en la mano porque es un lugar oscuro”, puntualizó.

Ante la presencia de otros vecinos que también salieron a ver qué pasaba alertados por los gritos, Carlos afirmó que “él la llevó de un brazo y cuando se alejó un poquito la tiró al suelo, ya le había pegado un puntazo por la cintura”.

Aunque Barros aseguró que quedó paralizado al ver la situación, “tratamos de defenderla, salvarle la vida, pero no pudimos”, se lamentó. La forma que encontraron en ese momento para detener al agresor fue tirarle piedras. “Él estaba ensañado y después salió disparando”, continuó Carlos quien junto a una vecina trataron de ayudar a la mujer herida.

“Me pongo a pensar y me siento mal porque no hice esto o aquello. Para mí él tenía todo planeado porque salió disparando y al rato lo encontraron ahorcado. El tipo estaba ensañado en terminar con la relación del todo y ya no le importaba nada”, dijo más adelante el ferroviario bolivarense.

Carlos contó también que asistió al velorio de Malvina y allí estaba el hermano de la víctima y su compañera, que es hermana del femicida. Además, se enteró que Malvina ya no vivía en la casa vecina a la suya, por las reiteradas amenazas que sufría de parte de Orrego había decidido mudarse. En esa casa vivían los hijos de Malvina y de Andrés. “Él lo tenía planeado y alguien le avisó que la chica venía a ver a los hijos porque la esperó“, reafirmó.

Luego del llamado al 911 de los vecinos del barrio para informar que había una mujer herida a puñaladas en el Paseo Malvinas de Brandsen, Malvina fue trasladada al hospital municipal Francisco Caram. En la sala de operaciones, la mujer falleció por la gravedad de las lesiones que le ocasionó el agresor.

Tras el fallecimiento, la policía buscó al agresor de 43 años y lo encontraron ahorcado y colgado de un árbol a metros de un camino provincial.

Tiempo atrás Malvina había denunciado a Andrés por amenazas y violencia de género en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Brandsen. Desde ese momento se le designó una perimetral que vencía el 28 de abril.

