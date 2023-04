El ex Jefe Comunal dialogó en el ciclo Grassi.com y dio su opinión sobre diversos temas.

Hace poco renunció a su candidatura a Presidente Mauricio Macri y esto motivó que desde diversos sectores plantearan la necesidad que determinados hombres y mujeres de la política vayan dando un paso al costado después de haber ocupado cargos de suma importancia. Lo dicen con el argumento que son mucho más necesarios como fuentes de consulta.

Despues de haber sido cuatro veces Intendente de Brandsen, le consultamos a Carlos “Cacho” García si en realidad él era en este momento y después de tanta experiencia, un fuente de consulta por parte de funcionarios y dirigentes de su partido.

La conversación realizada en Grassi.com, por FM 90.7 Estación Radio, dejo muchas opiniones concretas.

Aquí, algunas de sus frases y opiniones: “No sé qué significa ser hombre de consulta. Lo que sucede que desde el 2009 para acá, desde que fui Diputado, a algunos les cayó muy bien que yo no estuviera y se entiende porque a veces la permanencia y el tiempo excesivo se convierte en un tapón para los demás. Después tuvimos algunos desencuentros y parecía que el responsable de haber perdido las elecciones era yo. Eso fue en aquel momento, pero ahora reconozco que Jorge Daguerre y Facu Fernández me han invitado montones de veces y en realidad he ido poco. A veces es bueno correrse un poco o que te corran, como cuando Cappelletti y Macri me corrieron a mí”.

Agregó: “A Cappelletti le he dado miles de opiniones y se las he dado, aunque no me las haya pedido y lo mismo pasó en el partido. No quiere decir que tenga razón por más que haya sido Intendente cuatro veces. La sociedad, la política crecen y todo cambia”. Consultado si él acepto opiniones del resto, manifestó que fue todas las veces que el partido se lo requería y otras porque lo solicitaba él.

Respeto a las posiciones del partido manifestó: “Es cierto que tuvimos algunos problemas que fueron produciendo rupturas del bloque y después el partido se ha ido desmembrando, hasta que desde mi punto de vista hizo la peor de las macanas al aliarse a la derecha conservadora o neoliberal, ni siquiera es conservadora y eso nos hizo perder el horizonte”.

Respecto al tercer mandato de Cappelletti manifestó: “No creo que sea como dice la oposición, no me parece que Brandsen sea un desastre y tampoco creo que sea como lo vemos algunos de nosotros, que está bárbaro. Creo que faltan cosas, me parece que el Intendente está muy solo, me parece que debería reestablecer algunos lazos, sobre todo con la oposición, ser menos individualista y tratar de que las cosas pasen”.

Sobre la construcción de la ruta 215 también dio su punto de vista. ¿Cómo se hubiese sentido si la Provincia “se la regalaba, pero lo pasaban por arriba”?, respondiendo: “Primero hubiera hecho todos los esfuerzos para hacerla yo. Después hubiera hecho todos los esfuerzos con la oposición para decirles “Che, miren que esto no es para ustedes ni es para mí. Además, la obra la tiene que hacer el gobierno de la Provincia de Buenos Aires con la plata de los contribuyentes, para la gente de Brandsen y la gente que pasa por Brandsen. Y en tercer lugar me hubiera enojado y hubiese tratado de ir a hablar con los responsables de Vialidad, del Ministerio o inclusive, con el propio Gobernador”.

Se molestó por la plata que recibe una institución intermedia para hacer obras en un barrio (Infanta Isabel) por 100 millones de pesos, reconoció que las obras están muy bien, pero hubiese ido a decirle al ministro que si le dio 100 millones a una institución por lo menos le de otros 100 millones a él. Cuando Duhalde puso 50 manzaneras lo primero que le dije “por lo menos déjeme poner alguna a mí y lo hicimos”. También se refirió a la entrega de 500 terrenos entregados junto con la Provincia y sobre el trabajo en conjunto indicó “nosotros fuimos con Sueldía a la Dirección de Arquitectura a pedir el nuevo edificio para la construcción de la Escuela 501, el nuevo edificio para la Escuela Técnica, el jardín de La Dolly y alguna otra obra y fuimos a pedirlo en conjunto el Presidente del Bloque de la oposición y el Intendente. Y esas obras se hicieron, sucede que aquellos eran “tipos” que se dedicaban a hacer política”.

En lo netamente político indicó: “No se si Morales va a ser candidato a Presidente”. Agregó que el PRO utilizó al Radicalismo para legitimarse a nivel nacional, cuando ni siquiera tenían partido a nivel provincial.

Hizo una fuerte critica a los integrantes de Cambiemos que parecen “columnistas de La Nación+”

Se lo consultó si estaba bien que la Municipalidad haya contratado dos abogados de alto cachet para seguir el juicio al ex Intendente Arias, respondiendo que no sabía si él lo hubiera contratado, pero al no contar el municipio con abogados penalistas es un problema y en este caso la Municipalidad se presentó como particular damnificado. Dijo que se pueden contratar abogados, se pueden contratar terceros justificando que no tenes un abogado penalista, agregando: “Para mí es un exceso y creo que ese caso ya esta cerrado”.

Les pidió a los políticos de Brandsen que hagan lo que tienen que hacer y se sienten a dialogar. “No esta mal que alguien le haga un juicio penal a otro, pero eso no significa que, si te hago un juicio penal, no existo o vos no existís más”.

Respecto a los candidatos del Radicalismo dijo que no sabe si solamente hay uno solo, y tampoco sabe si hay algún “tapado”, agregando: “El Radicalismo debería tener candidatos porque hay que competir, pero también habría que garantizarles a todos por igual que por lo menos tengan la boleta”.

Audio completo de la charla con Carlos García

