“Hace 20 años que están los mismos dirigentes, no le dan espacio a nadie y tampoco ganan”, expresó en el ciclo radial Grassi.com

César “Yoyo” García López es uno de esos hombres que se pueden identificar, por el paso del tiempo, como referente de un partido político determinado. No cabe duda alguna que su militancia en el Justicialismo de Brandsen tiene su misma edad. Siempre militó en sus filas y por si eso fuera poco, su familia íntegra fue parte activa del Peronismo.

Sin embargo, los astros no están alineados y en este momento Yoyo tiene definido que debe alejarse del Peronismo y lo está haciendo. Su destino no es otro que las filas de Javier Milei.

Estuvo hace pocos días en una reunión donde fueron varias las caras conocidas que dieron el presente y a través del programa Grassi.com, por Estación Radio FM 90.7 dio detalles de la misma y explicó porque deja el Peronismo.

García López manifestó que no se va porque quiere sino porque quiso dialogar con los referentes de “lo que fue históricamente mi partido y no me han recibido, ni siquiera para dialogar. Hemos formado un grupo que está trabajando con mucha fuerza y luego de esperar durante cuatro meses recibimos la invitación del partido de Milei. Hemos observado como están muy cerradas las agrupaciones y como están muy cerrados los grupos políticos. Después de tantos años, 20 años que están los mismos dirigentes y no le dan espacio a nadie, tampoco ganan, entonces como agrupación “Libre Brandsen” decidimos aceptar la propuesta de Milei”.

Indicó que Milei ofrece renovarse, mayor participación, producir un cambio y traer gente nueva y es por eso que los jóvenes están muy entusiasmados.

Manifestó que hay afinidad entre su pensamiento y el de Milei porque la propuesta es libertad. En los partidos tradicionales las puertas están cerradas y por dicho motivo los jóvenes están interesados en participar, porque ven que pueden integrarse y cambiar algo.

Hizo una critica dura a lo ya existente, indicando que “no se puede seguir vegetando y pensar que, con una bolsa de comida por mes, con los sueldos caídos como están, falta de salud, falta en seguridad y falta en educación, se puede seguir adelante. Ante el fracaso de la política estamos buscando otras opciones y en este momento cambiar esto está en Milei”.

García López dio a conocer detalles de la reunión que mantuvieron y en el siguiente audio te podés enterar quienes son los representantes de los distintos partidos políticos de Brandsen, incluyendo el vecinalismo, que estuvieron presentes.

Aclaró que todos se sumarían a “Libertad Avanza” que es la agrupación de Milei y que mientras se están realizando encuestas, el candidato a Intendente seria designado por la mesa de diálogo que se realizará esta semana.

Consultado como “militaría” que su candidato diga “si gano, lo primero que hago pongo una bomba en el Banco Central”, Yoyo expresó: “Milei habla muy simbólico, hay que interpretar lo que él dice. El mensaje que está mandando es que no puede haber un Banco Central para fabricar plata y endeudarse como es hasta este momento”.

Coincidió con Milei en calificar a los políticos que se mantienen en el cargo sin abrir las posibilidades a los demás, como una casta. Y agregó que eso es lo que se quiere cambiar.

