Semanario Tribuna 07-04-2023

Anuncios en seguridad: A cuidarse, que están los radares – Ya se están cobrando las infracciones por pasar semáforos en rojo, pero por ahora se constatarán pero no se cobrarán los excesos de velocidad- Las cámaras que leen patentes aún no están funcionando – Promete la Provincia que enviarán móviles, pero no se sabe cuántos ni cuándo – Desde que está Berni en Provincia –dijo Marcelo Castillo- no mandaron un agente más – Instalarán Cuidadores Hospitalarios, encargados de brindar atención y seguridad al edificio y al personal del Hospital- Buena respuesta obtuvo la apertura del registro destinado a seleccionar choferes para los patrulleros-

El objetivo es lograr que el vehículo esté bajo la responsabilidad de alguien competente y que se pueda sumar un agente más al recorrido.

Más información en el Semanario Tribuna de hoy 07-04-2023

