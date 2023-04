El presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Producción dialogó en el programa Grassi.com

El presidente de la Cámara de Comercio de Brandsen, Pablo Piazza en declaraciones públicas a través de “Grassi.com” por Estación Radio FM 90.7, se refirió a la situación del comercio en nuestra ciudad y a la iniciativa, junto a la Cooperadora del Hospital y la Municipalidad, para lograr cambiar los pisos del Hospital Francisco Caram.

Al pasar y ante una pregunta periodística descartó que por este año vaya a participar en política, pero dejó las puertas abiertas para el futuro inmediato. Según dejó trascender “es mi idea, me gusta mucho la política, pero hasta ahora no he encontrado, ni adentro ni por fuera del UCR, el espacio donde sentirme a gusto, donde poder aportar mis ideas y poderme expresar desde lo político”. Dijo que hace siete años no participa activamente en el partido, salvo una mano que le dio en el 2015 a Cacho García, sin participar en una lista, sino como podía y como pensaba.

Indicó que esta abocado plenamente a la gestión en la Cámara de Comercio. En relación con la actividad actual en Brandsen manifestó que habla por rubros para un mejor análisis de la situación y en distintas charlas que estuvieron manteniendo, notaron que “en el verano la gastronomía trabajo bien, con mucha gente que vino de otros lugares y se notó inclusive para los carnavales. Pero, por otro lado, al rubro de la indumentaria no le fue bien, le cuesta mucho mantener el costo fijo y tener abierto el comercio al público”.

Tambien se refirió al impacto negativo que pudo haber tenido el comercio de barrio en Brandsen al estar vigentes el programa “Precios Justos” en los grandes supermercados e hipermercados. Por otra parte, hizo referencia a un ordenamiento comercial para que sea beneficioso para todas las partes, (comercios y clientes) y para tratar el tema ya solicitaron una reunión con el Intendente.

Respecto a la campaña “Deja tu huella”, que consiste en vender bonos para lograr la construcción del piso del Hospital Francisco Caram, dijo que están trabajando junto a la Cooperadora y la Municipalidad y que “los 1.300 bonos que se pusieron a la venta a un precio razonable se están vendiendo mucho más rápido de lo que esperábamos. Creo que en solo 4 días se vendieron más del 40 % de los bonos. Dejó los puntos de venta como por ejemplo la Cámara de Comercio, la imprenta de Fermín Ferrán, que es el Presidente de la Cooperadora y en el Hospital se puede hablar con Verónica Baiardi que es la Administradora, entre otros.

En el video podrás escuchar en detalles los temas tratados:

