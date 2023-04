El sábado por la mañana en el ciclo Grassi.com, el Subsecretario de Seguridad Ciudadana respondió y dio detalles de lo acontecido en las últimas semanas y otros temas.

El Subsecretario de Seguridad Ciudadana Marcelo Castillo, dio un panorama sobre el trabajo que se viene realizando desde la Municipalidad de Brandsen en conjunto con la Policía, para resolver los graves casos de robos que se concretaron en Brandsen en las últimas semanas y el tan remanido tema de las motos.

Ante los cuestionamientos que Castillo tiene desde la oposición y de un importante sector de la sociedad, fue consultado si estuvo en juego su continuidad, manifestando que “desde el primer día el Intendente tiene a disposición mi renuncia. Yo no estoy en el cargo por el cargo en sí, ni por ocupar un sillón y mucho menos por ego de poder, lo hago por compromiso y cada vez que se produce un conflicto lo charlamos con el Intendente, evaluamos la situación y seguimos adelante redoblando los esfuerzos”.

Teniendo en cuenta que los robos con características graves, aquellos que se producen con delincuentes de otros distritos, con armas de fuego, en grupos de 3 o 4 personas y con violencia, reaparecen por épocas, entre otros factores manifestó: “Entiendo que se pueden dar cuando se calienta un poco el Conurbano, se hacen refuerzos de seguridad en esa zona y obviamente que el delincuente va a buscar lugares que considera más vulnerables”. Consultado si Brandsen era un lugar más vulnerable, dijo que teniendo en cuenta que a los partidos del Conurbano se los provee de más policiales, gendarmería y otras fuerzas de seguridad, “es obvio que Brandsen lo sea”.

Dio a conocer los detalles de los allanamientos que están llevando a cabo por los robos en Malvinas y Ruta 210, donde ya hay detenidos: Respecto a los patrulleros entregados a distritos vecinos y no a Brandsen. Manifestó: “Desde Provincia se entregaron patrulleros a los distritos de la 5ª sección electoral y recién en abril se comenzarían a entregar a los distritos de la 3ª sección, que es donde se encuentra Brandsen”. Tambien expresó que desde el año pasado vienen trabajando “muy fuerte” con el Ministerio de Seguridad.

Con relación a los duros cuestionamientos del Presidente del Foro de Seguridad Alberto Almandos quién había manifestado que existen muchas falencias que debe resolver el poder ejecutivo municipal y no se resuelven, agregando que esas falencias se solucionan con diálogo y no con actitudes autoritarias, indicó: “Lo dicho, dicho está y no voy a usar más las redes ni los medios para hablar temas de seguridad que sean estratégicos, ni debatir con nadie esa cuestión”. Dijo que con el Presidente del Foro no esta rota la relación y hay un contacto institucional que se manifiesta en los encuentros que han tenido.

Se mostró tajante con las visitas al centro de cámaras de seguridad: “Yo los invité en el momento, en el día y en el horario que ellos quieras a ir a visitar el centro de operaciones de la mano de cualquier funcionario de la municipalidad. Ahora, que cada uno cuando quiera pretenda golpear la puerta y quiera entrar, no. Así no”.

Todos los detalles de la nota con Castillo, en este video:

