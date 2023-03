Una vecina se comunicó con este portal para contar su calvario tras la compra de una propiedad: no la reconocen como dueña legítima.

Buen día, tal vez recuerden mi historia. En el 2021 les escribí contándoles: que el 7 de agosto de 2019 compré un terreno sobre la ruta 210, a la altura del kilómetro 61.500. La idea con mi esposo era hacer algo para tener tranquilidad económica a futuro ya que tenemos 61 años e invertimos todo lo que teníamos en ese momento.

A los primeros días de febrero del 2021, un vecino da aviso que hay personas en el terreno colocando postes. Como vivo a 3 cuadras del terreno, me hice presente de inmediato con carpeta en mano para acreditar que el lote es mío. La persona que se encontraba poniendo los postes dijo que a él lo habían contratado; ¡el lote tenía un cartel de propiedad privada! Manteníamos el pasto prolijo y tuvimos imprevistos que nos impidió poder edificar algo. La persona que había mandado al señor a colocar postes era el supuesto “dueño”. Entonces le explicó que la dueña soy yo y que por favor le diga a quien lo contrató que me urge hablar con él.

Después de eso llama otra vez un vecino alertándome que otra vez hay personas en el lote, vuelvo a ir con la carpeta con todos los papeles, hablo con el supuesto dueño y le muestro los papeles. Le explico que hace más de un año compré el lote, el señor me muestra un papel sin membrete alguno con firmas que le habían vendido ese terreno; la misma persona que me vendió el mismo lote hace más de 1 año. Este hombre no quiso entender razón alguna a lo cual me vi obligada a dar aviso a la policía de lo que estaba sucediendo.

Lo que vino después fue estresante. Busqué amparo en la justicia y la justicia cercenó en todo momento mis derechos, desde el momento que la fiscalía permitió que estas personas tomaran posesión del lote. Desde el principio existió un delito en los términos del Código Penal.

Hoy la fiscalía me dice que debo contratar un abogado en lo civil para pedir el desalojo y que lo decidirá un juez basado en los papeles que tenga cada uno, pero al tener ellos la posesión lo más probable que lo pierda. ¡POSESIÓN! que permitió la justicia, porque cuando hice la denuncia, llevé fotos del lote pelado con un cartel que decía propiedad privada y cada vez que ponían algo, hacía la denuncia con fotos y todo por mail. Porque encima de todo nos tocó la pandemia.

La verdad que estoy al punto del colapso porque veo como se burlaron en mi cara, que la justicia está para quien tiene la billetera más abultada, que gana el que tiene más poder o más contactos con poder. Nosotros somos unos simples laburantes que se atrevieron a soñar con un buen pasar en su vejez.

Ustedes decidan si vale la pena publicarlo. Si lo hacen estaré muy agradecida porque al menos le servirá a alguien más para que no se confíe y se ampare en la justicia, porque esta solo inclina la balanza para el lado de los que más poder o dinero tienen; los honestos, humildes y trabajadores no tenemos chance.

Desde ya muchas gracias y perdón por robarles su tiempo, tengan un muy buen día.

