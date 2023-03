Días atrás InfoBrandsen se hizo eco de un reclamo que nos enviaron a nuestro celular, en el cual Lorena Bottasi, madre de un alumno dejó sentada su preocupación ante las mismas irregularidades de años anteriores.

Hoy se comunicaron con nosotros nuevamente y nos comentaron lo siguiente:

Les escribimos nuevamente sobre este tema, “actualmente no hay gas. No dan respuesta. En teoría no está el dinero, pero oficialmente no hay respuesta. Queremos saber si se puede visibilizar este problema. Ya empieza el frío,desde octubre los alumnos comen sanguchitos porque no se puede cocinar. Para muchos niños es su única comida.

Y si empieza el frío van a tener que suspender las clases. Los directivos hicieron los reclamos y solicitudes que corresponden, formalmente. Pero pasaron casi 7 meses y no hay solución

Compartimos la nota publicada el 24 de febrero en infobrandsen

2223508499 Unite a nuestro grupo Envianos un mail a: info@infobrandsen.com.ar