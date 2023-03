Un importante números de hechos delictivos en distintos puntos de Brandsen, sacudieron la tranquilidad y pusieron en estado de alerta a los vecinos.

Algunos de ellos se concretaron con marcada agresividad, por delincuentes moviéndose en grupos y con armas de fuego.

El Presidente del Foro de Seguridad Alberto Almandos se mostró tan preocupado como el resto de la sociedad por los hechos de inseguridad que se produjeron en los últimos días y lo manifestó a través del programa Grassi.com por Estación Radio FM 90.7.

Cuando se le hizo mención que cansaba estar hablando siempre los mismos temas y no encontrar respuesta a los problemas de inseguridad, manifestó “yo soy un ciudadano igual que vos y que todos, pero además nosotros le ponemos el pecho, ponemos parte económica, le ponemos tiempo y tenemos que bancar que los políticos le hagan oídos sordos a todo, empezando por el ejecutivo. El ejecutivo (refiriéndose a Daniel Cappelletti) se quejaba tanto de la gestión anterior porque decía que no atendían a las instituciones y no atendían al Foro ¿y ahora que hace el ejecutivo, que hace el señor Intendente que no atiende ni siquiera al Presidente del Foro?

Almandos también se preguntó si el Intendente se enoja porque se hace una queja pública y siguió preguntándose “que quiere, ¿qué ocultemos todo?, que quiere ¿que digamos que no hay drogas?, que quiere ¿qué diga que no hay delincuencia, cuando está todo a la vista?

Las criticas a la falta de acercamiento con el Foro siguieron por parte de su Presidente “están las denuncias hechas y sin embargo nunca me llamó para coordinar algo”.

Almandos reconoció haber tenido problemas cardiacos como consecuencia de su trabajo y la tensión que le produce el Foro, “porque se reciben aprietes políticos”. Sin embargo, indicó que no les tiene miedo y seguirá trabajando para encontrar una solución al problema.

Muy preocupado y hasta ofuscado indicó que “a mí no me pueden mentir porque tengo todo archivado, siempre molesta cuando el Foro va a fondo”. Por otro lado, indicó que tienen que saber cómo manejar las situaciones y “no ser tan autoritarios” para encontrar apoyo de las instituciones. Agregó “me parece que algo está fallando, porque durante estos siete años, en un momento en seguridad íbamos avanzando y ahora vamos para atrás, pero muy para atrás y vamos a pasos agigantados, les guste o no les guste y no me preocupa lo que piensen ellos”.

Para gestionar elementos que hacen a la seguridad Almandos le propuso en publico al Intendente ir juntos al Ministerio, sentarse y no salir hasta que no los atiendan.

“Para tratar de solucionar hoy los problemas que tiene Brandsen, tendríamos que ir juntos las distintas fuerzas de la política y el Foro de Seguridad a reclamar juntos los patrullero que nos hacen falta y otros elementos. Nosotros no podemos vivir en Brandsen situaciones de tanta inseguridad”, indicó.

Video completo de la charla con el Presidente del Foro de Seguridad.

2223508499 Unite a nuestro grupo Envianos un mail a: info@infobrandsen.com.ar