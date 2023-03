Semanario Tribuna 11-03-2023

Para Alberto Almandos, presidente del Foro de Seguridad, hay una riesgosa inacción del poder político

“Cada vez hay más droga, pero nadie hace nada”

“Hay cada vez más droga circulando, se conocen los puntos de venta y desde la política, nadie hace nada”, dijo Almandos, quien se despachó con fuertes críticas a la labor del secretario de seguridad, Marcelo Castillo.

Alberto Almandos preside el Foro de Seguridad y desde su lugar dio un panorama bastante desolador acerca de una problemática medular en la vida de una sociedad como es la de las drogas.

“Estoy hablando en distintos barrios y teniendo reuniones particulares con gente que me llama y me tiene confianza porque sabe que no doy nombres y no expongo al vecino para transmitirme su preocupación”, aseveró Almandos en diálogo con este Medio.

Según dijo el funcionario, “este es un tema que le compete a la política, porque la policía hace lo mejor que puede. Yo no voy contra la política, pero estoy comprometido en trabajar para llevarle seguridad a los vecinos”; y dijo que vecinos de distintos barrios tienen perfectamente identificados “4 ó 5 puntos de venta, que es donde hay que actuar”, afirmó.

INACCION

“Yo a este tema le dedico mucho tiempo y le pongo el cuerpo porque muchos vecinos tienen miedo de declarar por posibles represalias; y son siempre los mismos nombres en todos los barrios. ¿Cuánto hace que no agarran algún vendedor de drogas? Años… y nadie dice nada porque si yo no saco el tema, no lo saca nadie”, se preguntó Almandos, visiblemente preocupado.

Para Alberto, presidente también del Club de los Abuelos, en este tema “hay mucho más por hacer. La solución la tiene que buscar la política; localizar los puntos de venta con una investigación más profunda y después trabajar en la prevención del consumidor con charlas en las escuelas y distintas campañas de educación porque hoy en Brandsen no se está trabajando de acuerdo a la dimensión de la problemática”.

“CASTILLO ESTÁ EN OTRO MUNDO”

Contra quien cargó las tintas Almandos, particularmente, fue contra el titular de Seguridad municipal, Marcel Castillo, de quien dijo que no me respondió varios mensajes por escrito que le mandé “hasta que salí a hablar por radio y me atendió porque no le quedó otra alternativa. El me dijo que no es fácil porque es un tema que le compete a la justicia, pero yo estuve en distintos encuentros y capacitaciones contra el narcotráfico y por eso la gente me llama”, dijo. Y agregp “algo se puede hacer desde el poder político”

Y fue más allá, al decir que “Castillo está en otro mundo; se tomó dos veces de vacaciones y viene a trabajar tres veces por semana. La seguridad exige estar atento a toda hora y él se va a su casa todas las tardes”, declaró.

A su vez, Almandos dijo que “el 10 de febrero le pedimos una audiencia al intendente Cappelletti de parte del Foro por escrito y aún no hemos tenido respuesta”, admitió y dijo que se encuentra asesorando a varios municipios vecinos que tienen intenciones de conformar un Foro de Seguridad.

LUCES ROJAS

“Algo está fallando; alguien se está durmiendo y si la política no hace nada sin querer termina siendo cómplice. El panorama es triste y no quiero que esto se convierte en un pequeño Rosario y si dejamos pasar el tiempo, es lo que va a suceder”, dijo, categórico, el dirigente.

Almandos tiene intenciones de reunirse con el ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni, a quien le solicitó una entrevista, “porque me da mucha tristeza y le pongo todo mi esfuerzo y mis recursos. La droga está creciendo mucho; asusta”, finalizó.

