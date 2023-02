Fuente https://www.notaalpie.com.ar/

La boxeadora de Brandsen, campeona sudamericana del peso mini mosca, está en un momento ascendente de su carrera. En diálogo con Nota al Pie, contó las claves de su presente y sus metas a futuro.

Sol Baumstarh es la revelación del boxeo femenino argentino. Lleva una imponente seguidilla de triunfos que marcaron un antes y un después en su carrera.

La actual campeona sudamericana del peso mini mosca dialogó con Nota al Pie sobre las claves de su gran momento y sus próximos objetivos. Además se refirió, entre otros temas, a la importancia de contar con el ex campeón mundial Juan “Látigo” Coggi en su equipo.

La oriunda de Brandsen impactó al ambiente del boxeo nacional e internacional al ganar cuatro de sus últimas cinco peleas por nocaut. Eso no sólo le sirvió para obtener y luego defender el mencionado título, sino también para remontar un registro profesional que antes era negativo.

Sol Baumstarh ganó las siete peleas que disputó en el peso mini mosca, cinco por nocaut. Fuente: InfoBrandsen



Un presente exitoso y un futuro que promete

En su combate más reciente, el 11 de febrero, Baumstarh noqueó en el segundo round a Laura Valdebenito con un rápido derechazo. De este modo defendió el cinturón por tercera vez. “Estoy feliz por haber llegado hasta donde estoy ahora. No pensé que iba a ganar otra vez por nocaut. Veremos qué pasa en el futuro cercano”, contó la púgil.

La atleta se mostró además contenta por poseer récord positivo con un total de siete victorias, seis derrotas y un empate. Sobre sus metas más próximas expresó con cautela: “Me gustaría tener una oportunidad por el título latino. Vamos de a poco. La idea es sumar más peleas a diez rounds para aumentar la experiencia”.

Respecto a esto último, la entrevistada se refirió a la competitividad que tiene su división en el presente: “Hay varias boxeadoras del ranking argentino con las que aún no me crucé. Así que estaría bueno enfrentarme a alguna de ellas”.

La primera defensa de su título sudamericano fue en junio pasado ante Aixa Adema. Triunfo por decisión mayoritaria. Crédito: Gustavo Ganim.



En esta línea, mencionó nombres como el de la ex campeona mundial Tamara Demarco, Oriana Sánchez, Florencia López y Sol Cudos. También aseguró que sería un gran desafío a futuro tener una chance con Evelin Bermúdez. Y agregó: “Están apareciendo más boxeadoras. Ahora en el peso mini mosca hay muchas exponentes. Antes éramos siempre las mismas”.

Concentrada en sus objetivos, y sin caer en apuros, afirmó: “En la carrera de boxeadora hay que tener paciencia, ir de a poco, paso a paso. De ese modo todo se va a ir dando”.

Las claves de su actualidad noqueadora y su camino de aprendizaje

Baumstarh, desde su inicio en el profesionalismo en 2018, demostró condiciones y aptitudes arriba del ring. Pero varias de sus primeras peleas fueron muy parejas y algunas de fallos arbitrales discutibles. Sobre esto, la joven de 24 años comentó: “He perdido combates, pero mi récord de antes era bastante mentiroso. Hubo ocasiones que yo siento que no perdí, pero me dieron la derrota”.

Pese a ello, su realidad actual es muy distinta en cuanto a los números y el rendimiento. La boxeadora contó que aprendió de cada match perdido y expresó: “Cada pelea me sirve de aprendizaje y me da confianza y seguridad. Me suelto cada vez más arriba del ring”. Y amplió: “Antes empezaba “atada” las peleas, me soltaba después. Ahora entro más tranquila”.

Sobre su imponente racha noqueadora sostuvo: “La clave es el entrenamiento, el trabajo doble turno, no hay ningún secreto. Además, alimentarse y descansar de manera apropiada”. En ese marco manifestó: “En mis últimas tres peleas mejoré un montón”.

También, en ese camino de aprendizaje, Baumstarh sostuvo que sus peleas contra Celeste Alaniz y Ayelén Granadino fueron fundamentales. “Me sirvió mucho competir contra ellas, son boxeadoras de jerarquía que van para adelante”.

Qué significa contar con Coggi en su equipo

La púgil bonaerense tiene como entrenador nada menos que a Juan “Latigo” Coggi, emblema del boxeo argentino. Sobre esto, la deportista dijo: “Es un orgullo entrenar con él, un campeón del mundo al que lo aprecia mucha gente”. Y agregó: “Ambos somos de Brandsen, y cuando salimos a otras ciudades los dos salimos a representar a nuestra tierra. Es re lindo que él esté en mi rincón”.

Por otro lado, hizo referencia a su máximo anhelo: “Desde que empecé con el boxeo, incluso desde antes de ser profesional, mi mayor sueño es ser campeona del mundo”. Y aclaró: “O al menos llegar a tener alguna chance de pelear por ese título, esa es mi meta principal”.

También manifestó su preocupación respecto a las bajas bolsas del boxeo femenino, lo que hace que varias púgiles tengan que sumar actividades para el sustento económico. En su caso, ella da clases de boxeo en el gimnasio de su padre, lo que la mantiene 100% ligada a su deporte. “Ojalá en el futuro cercano esta disciplina esté más valorada desde lo económico. Uno da todo por el boxeo, sería justo tener mayores ganancias”, reflexionó.

Fuente https://www.notaalpie.com.ar/

2223508499 Unite a nuestro grupo Envianos un mail a: info@infobrandsen.com.ar