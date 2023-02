Estamos en la antesala del comienzo de un nuevo ciclo lectivo. Lo que debiera ser un incentivo para alumnos y padres, se convierte una vez más en un conflicto reiterado por carencias repetidas.

Por este motivo Lorena Bottasi, madre de un alumno se comunicó con Infobrandsen y dejó sentado su preocupación ante las mismas irregularidades de años anteriores.

Botassi nos manifiesta “llevo a mi hijo al jardín de la escuela de El Chajá que pertenece al partido de Brandsen y está ubicada en Ruta 2 km 71. La semana que viene se inician las clases y nos encontramos sin agua y sin gas. Ya el año pasado no hemos tenido clases por falta de agua y el comedor dejó de funcionar por falta de gas, cuando hay chicos que necesitan”

Agregó que estos graves problemas vienen desde hace mucho tiempo y “ninguna autoridad municipal o educativa” da una solución.

Escuela Paraje el Chajá Ruta 2 km 71 Brandsen

Es para destacar que no solamente se quedan en el reclamo, sino que, según manifiesta, “hemos planteado la idea de ayudar entre los padres para solucionar las cosas, pero nos dijeron que no se puede”. Agregando que mientras dicen “no se puede” demuestran que tienen oídos y ojos, pero no escuchan ni ven.

Esta mamá agregó que “llamé en varias oportunidades por estos motivos y también por el pasto que había y me dijeron que no me tengo que meter porque para eso la escuela tiene autoridades”.

Dejó claro que por cierto las autoridades de la escuela siempre se preocupan y se ocupan, pero en realidad son una comunidad y no se trata solo de una escuela donde ir a dejar a sus hijos y olvidarse.

Recordó que ella fue alumna de esa escuela y vio como “siempre fueron el último escalón”.

Manifestó que “es importante luchar por cuestiones básicas que deben tener nuestros niños y los docentes”.

