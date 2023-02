Los sindicatos pondrán a consideración de sus bases la propuesta para responder el próximo lunes. Participaron de la reunión representantes del Frente de Unidad, que integran Suteba, Uteba, FEB, Sadop, AMET y Udocba.

El Gobierno bonaerense ofreció este jueves en paritaria a los representantes docentes un incremento promedio en tres tramos de 18% en marzo, 10% en mayo y 12% en julio, para alcanzar un 40% acumulado a julio, que ahora los sindicatos pondrán a consideración de sus bases para responder el próximo lunes.

Como parte de la propuesta, el Poder Ejecutivo incluyó una cláusula de revisión y monitoreo, y el compromiso del gobierno provincial de reabrir la negociación en agosto.

Del encuentro, que se llevó a cabo en el Ministerio de Trabajo, en La Plata, participaron el ministro de Hacienda, Pablo López; la jefa de Gabinete la cartera laboral, Cecilia Cecchini; el Subsecretario de Administración de Educación, Diego Turkenich; y los representantes del Frente de Unidad, que integran Suteba, Uteba, FEB, Sadop, AMET y Udocba.

En declaraciones formuladas a Télam tras el encuentro, López explicó que “desde que asumimos, comenzamos a revertir el deterioro generado en los 4 años de la gestión anterior, tanto del poder adquisitivo, como de la calidad del salario y de las condiciones de trabajo”.

“En este 2023, y a través del diálogo permanente con las y los representantes de los gremios, seguiremos trabajando en el objetivo que nos marca el Gobernador Axel Kicillof de recuperar el poder adquisitivo de las y los trabajadores provinciales. Este acuerdo que alcanzamos hoy es un paso más en esa dirección”, indicó.

En ese sentido, en un comunicado, el Director General de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, aseguró que: “Por una decisión política que asumió nuestro Gobernador desde el primer día, de generar una mesa de diálogo constante con las organizaciones gremiales, y por el mérito de las mismas, llegamos a este 2023, por cuarto año consecutivo en la provincia de Buenos Aires, con las clases comenzando normalmente cuando tienen que empezar”.

“El miércoles 1° de marzo iniciaremos las actividades educativas y escolares de 190 días y dejaremos atrás esa angustia que se presentaba en la Provincia siempre al inicio de cada ciclo lectivo. Y esto es muy importante porque son más días y horas de clases para el aprendizaje y la enseñanza de las y los niños, jóvenes y adultos/as. Esto redunda en mejores aprendizajes para todos”, aseveró.



Luego, Cecchini, afirmó: “Si bien la respuesta llegará el lunes, entendemos por lo conversado con los gremios que será considerada satisfactoriamente. Esto implica que, por cuarto año consecutivo, las clases en la Provincia comiencen en tiempo y forma”.



En ese sentido, el secretario general de Suteba, Roberto Baradel, contó a esta agencia que «fue una propuesta que está acorde a nuestro pedido de no perder poder adquisitivo del salario contra la inflación, que hoy vamos a someter a consideración de las bases en asambleas».



«La oferta contempla una suba de un 40% a julio. Hay casos, como el maestro de grado de jornada simple, que llega al 43,5%», describió el dirigente sindical.



Así graficó que, de aceptarse el ofrecimiento del gobierno de Kicillof, «en marzo, el salario del maestro de grado que recién se inicia será de 140 mil pesos y de 280 mil el de jornada completa o quien tenga dos cargos» y apuntó que «el docente que trabaje la quinta hora, percibirá 175 mil pesos en marzo».



«Eso se va a 165 mil pesos en julio para un docente de jornada simple y a 330 mil para los de jornada completa o que tengan dos cargos», continuó Baradel y remarcó que «a eso debemos sumar que la mayoría de los docentes ya no tributarán el Impuesto a las Ganancias porque se deducen varios ítems del salario que ya no se cuentan para ese gravamen».



«Entendemos que es una propuesta que será considerada positivamente, pero recién responderemos el lunes, tras la realización de las asambleas», cerró.



Es que la FEB y Udocba, los otros dos gremios mayoritarios dentro del Frente recién llevarán a cabo sus votaciones el lunes próximo.



En un comunicado rubricado por todo el Frente de Unidad Docente bonaerense, se destacó que «además, se aplicará lo acordado en la Paritaria Nacional Docente en relación al Impuesto a las Ganancias (no se considerarán para el cálculo los ítems específicos de la función docente como ruralidad, niveles y modalidades, entre otros) por lo que van a mejorar los ingresos de las y los educadores bonaerenses».

También se indicó que «se proseguirá el trabajo respecto de los acuerdos de licencias Parentales y de Resguardo y Reparación».



«Desde el FUDB definimos como un ‘hecho histórico’ que se pueda avanzar en la construcción del propio Convenio Colectivo de Trabajo, por lo que se convocará a la Comisión Paritaria», plantearon.



«Con el objetivo certero de recomponer salario para todas y todos los docentes bonaerenses, las organizaciones sindicales que integramos el FUDB, recepcionamos la propuesta del Estado provincial y la pondremos a consideración de nuestras afiliadas y afiliados para ser debatida en el correspondiente ámbito orgánico», cerraron.



El de este jueves fue el segundo encuentro del año: el primero se llevó a cabo el 31 de enero pasado, y no hubo una oferta formal.



Aquel día, los sindicatos reclamaron un «aumento y actualización salarial por medio de cláusula de monitoreo y recuperación, de modo que el salario quede siempre por encima de la inflación», según expresaron en un comunicado.



La paritaria 2022 del Gobierno bonaerense con los trabajadores docentes, judiciales y de la Ley 10.430 (estatales) cerró el 29 de diciembre pasado con una suba salarial adicional de 7 puntos, que garantizó un piso de aumento de 97% para todos los regímenes de la administración pública provincial.



Desde el Gobierno de Axel Kicillof confían en alcanzar un acuerdo con los sindicatos de maestros que permita que, como ocurrió en toda su gestión, las clases comiencen a término y sin paros en territorio bonaerense el próximo miércoles 1° de marzo.

Fuente: Télam

