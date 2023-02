Laura se comunicó con InfoBrandsen para contar su experiencia en un cruce que sigue trayendo problemas: la intersección de las rutas 215 y 29.

Una vecina escribió a este portal para referirse a una situación que le tocó atravesar y que posiblemente le haya ocurrido a más de uno. Cruzar entre las rutas 29, 215 y calle Ituzaingó, a veces puede volverse un caos.

¿No están re podridos de la falta de controles sobre el tránsito en Brandsen? Recién entro a mi casa, temblando aún porque frente a la YPF casi choco con otro auto. Se me apareció de golpe y de frente porque el señor conductor salió de la estación de servicio contra mano sobre ruta 215 para poder tomar la 29.

Siempre hay problemas en ese cruce, en el cual podés hacer un picnic tranquilamente si venís circulando sobre ruta 29; porque quienes conducen por 215 ni de casualidad te van a ceder el paso, pero hoy lo pasé realmente mal. No choqué, pero me llevé un insulto mal proferido y me volví a casa con la culpa de no haber visto el auto antes…

«¿Pero culpa de qué?», me preguntó mi acompañante. Si miré a ambos lados antes de cruzar y también hacia atrás por precaución, en caso de que a alguien se le ocurriera adelantarse y doblar antes (porque eso también pasa, que se te tiran encima los de atrás por no esperar 2 minutos más), encima de tomar todos esos recaudos, ¿por qué también tengo que estar atenta a los ……. (inserte el insulto que más le guste) que salen contramano de la estación de servicio?

Me pregunté: «¿qué tiene que pasar para que la situación cambie en esa zona puntual, un choque?» y en seguida recordé que ya se produjeron varios…

Seguramente esto sea una queja al aire, pero al menos me sirve para sacarme la bronca y sé que más de uno se va a sentir identificado y acompañado en el sentimiento de hartazgo.

2223508499 Unite a nuestro grupo Envianos un mail a: info@infobrandsen.com.ar