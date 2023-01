El sábado a la madrugada el fuego sorprendió a una familia y arrasó con su casa. “La vida me dio otra oportunidad”, dijo Nadia, dueña del hogar.

Pasadas las 3 de la madrugada del sábado, se desató un incendio en un hogar del barrio Teniente Origone, más precisamente en el kilómetro 60.500 de la ruta 210. Dentro del inmueble, se encontraban Nadia y su sobrina, quienes por suerte salieron ilesas, pero hubo que lamentar las pérdidas materiales, las cuales fueron totales.

Nadia Leguizamón, la jefa de hogar y propietaria de la casa, habló en la jornada de hoy en el programa radial “Una Buena Mañana” que se emite por Estación Radio. “El origen del incendio no está claro. Me dicen que fue un cortocircuito el que generó el chispazo que dio paso al fuego”, manifestó la damnificada de 26 años.

“Vivo con mi hija de 9 años, quien en ese momento no estaba porque mi mamá la llevó a un cumpleaños. Se encontraba mi sobrina; cuando me desperté con todo el humo no entendía qué pasaba y la nena estaba desmayada. Atiné a abrir la puerta del domicilio y sacarla, le gritaba que había fuego, pero no reaccionaba. Después de moverla se pudo despertar, pero ya habíamos inhalado bastante humo”, contó Nadia con crudeza. Ella misma fue quien llamó al 911 y “marqué ese número por la conmoción y ellos mismos derivaron el pedido”.

La vivienda era una cabaña íntegramente de madera, por lo cual las llamas se propagaron a gran velocidad. “Cuando llegamos al alero de mi casa, el fuego avanzó mucho más rápido y no nos dio tiempo a más nada. Salimos las dos descalzas y no nos quedó nada.

OTRA OPORTUNIDAD

A pesar de la desgracia, Nadia intenta buscarle el lado bueno a la situación. “Normalmente cada una duerme en su habitación, en este caso como a mi hija se la había llamado mi mamá, le dije a mi sobrina que miremos una peli en el comedor, así que tiramos un colchón”, narró la joven madre, quien además explicó que el cuarto de su hija fue lo primero que el fuego redujo a cenizas.

“Dentro de todo hay que mirar el lado bueno. La vida me dio otra oportunidad; que mi hija tenga una madre y mi familia que son mi mayor apoyo”, ahondó.

En el incendio huyeron sus mascotas.

SOLIDARIDAD

Nadia explicó que los vecinos de Teniente Origone y Las Acacias se mostraron muy predispuestos desde el primer momento, incluso realizaron una choripaneada “y me están ofreciendo muchas cosas, pero hoy me quedé sin lugar físico. Hoy me hace falta absolutamente todo, ni siquiera tengo un par de zapatillas. La comunidad de Teniente Origone y Las Acacias están muy pendientes para que no me falte nada y estoy muy agradecida a ellos. También Desarrollo Social del municipio estuvo muy pendiente y estuvieron conmigo”.

Para quien quiera colaborar con Nadia y su hija, puede comunicarse al 11.55143918 o depositar al CBU: 0000003100053888760081

