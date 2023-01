Así daba cuenta la revista Caras sobre la participación de nuestro vecino Martín Principito Coggi en el actual programa en horario central de canal trece «El Hotel De Los Famosos 2»

Fuente: caras.perfil.com

Martín Coggi es un reconocido boxeador que se suma al reality que se emitirá a partir de hoy por la pantalla de eltrece. Además, el jugador de El Hotel De Los Famosos 2 es el hijo de Látigo Coggi, campeón mundial tres veces en la categoría peso superligero. Al igual que su papá, él se dedicó al pugilismo, y obtuvo los títulos Argentino, Latino e Intercontinental.

El apellido es ilustre en el mundo del Boxeo. Su padre, Juan Martín “Látigo” Coggi (60), fue tres veces campeón mundial en su categoría con resultados incomparables para el deporte. Y él, desde muy chico, sabía que iba a seguir sus pasos.

En una entrevista con CARAS relató “Desde siempre supe que iba a ser boxeador. Era lo que se vivía en casa. A los 3 años ya lo acompañaba a mi viejo y me gustaba verlo entrenar y boxear. Creo que me llevaba porque me tenía como una especie de mascotita”.

En esa misma línea, rememoró “Una vez, cuando tenía 10 años, me preguntó si quería ir con él a Japón o prefería que, a su regreso, una vez que le `arranque la cabeza al japonés´, ir a Disney World. Obvio que me quedé, era el sueño de cualquier pibe. Y así fue, mi papá se vino con el trofeo en la mano y me dijo `le arranqué la cabeza al japonés. Ahora nos vamos a Disney´”.

Además, fue en esa misma entrevista en la que reveló que su primera pasión no fue el boxeo. «Hice el secundario en una escuela de arte, diseño y comunicación. Cuando egresé estudié actuación y dirección de cine, pero después dejé porque le dedicaba todo mi tiempo al entrenamiento del boxeo y no me quedaba ni un momento para otra cosa. El teatro me encanta y la comunicación la ejerzo porque soy comentarista de Fox Sports», declaró a CARAS.

Rocío Marengo y Martín Coggi, los capitanes de cada equipo

