El viernes 16 de diciembre a las 19 horas, en la sede de la Sociedad Rural de Coronel Brandsen, se desarrolló el acto por el Día de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (13/12).

En dicha ceremonia se celebró el 201° aniversario la creación de la fuerza, efectuándose también la entrega de distinciones y premios al personal destacado en el Distrito.

Encabezaron el encuentro el intendente Daniel Cappelletti y el jefe de la Policía Comunal, Crio. Insp. Gustavo Javier Pérez; también estuvieron presentes el jefe de la Estación de Policía Comunal, Crio. Luciano Fabián Aneas; la titular de la Comisaría de la Mujer y la Familia, Of. Ppal. Karina Beatriz Olmos; el jefe de la Subdelegación de Policía Departamental de Investigaciones, Crio. Diego Nicolás Romano; jefe del Comando de Prevención Rural, Crio. Eduardo Andrés Benítez; encargados de puestos de Seguridad Vial, Samborombón, Of. Ppal. Bárbara Carolina López; destacamento Brandsen, Of. Ppal. Guillermo Fabricio Arrayago; y de la Sección Pericial Descentralizada, Of. Ppal. Martín Alejandro Gargano; secretario de Protección Ciudadana y Habilitaciones, Crio. Insp. (RA) Marcelo Andrés Castillo; presidente del Foro Municipal de Seguridad, Alberto Darío Almandos; jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Brandsen, subcomandante Mariano Pablo Diéguez; cura párroco de Santa Rita de Cascia, Juan María Menchacabaso; y el referente de Seguridad de la SRCB, Luis B. Pereyra.

El jefe de Línea, Of. Ppal. Aníbal Ceferino Núñez, solicitó autorización para dar inicio a la ceremonia. Realizada la autorización dieron ingreso las banderas de ceremonia portadas por: Bandera Nacional, abanderado Of. Ppal. Jonas Eneas Buroni; escolta Of. Anabella Soledad Quiroz y Of. Victoria Anahí Ventura. Bandera Bonaerense, abanderada Of. Maia Melina Valdez; escolta Of. Matías Alejandro Molinari y Of. Juan Pablo Núñez.

Se entonaron las estrofas del Himno Nacional; el padre Juan María realizó una oración y la bendición de los diplomas; y un minuto de silencio, en memoria del personal policial caído en cumplimiento del deber.

Hicieron uso de la palabra el Jefe de la Policía Comunal, el Presidente del Foro de Seguridad, y el Intendente Municipal. Luego, se retiraron las banderas.

Las autoridades entregaron los Premios al Mérito, los primeros reconocimientos fueron para los oficiales Antonela Alejandra Bianchi y Jonathan Gabriel Mandozi, personal que intervino, mientras recorrían en la zona de Gómez, para salvarle la vida a un niño que padecía una crisis asmática que le impedía respirar. Estas distinciones corresponden a aquellos efectivos que demostraron un notorio desempeño en sus funciones:

Of. Ayudante Sabrina Estela Yantz

Of. Subayudante Juan Franco Barrionuevo

Capitán Pedro Salvador Libramento

Subteniente Ivana Victoria Dotta

Sargento Maira Lorena Andrea Bejarano

Of. Alan Igarategui

Of. Insp. Flavia Paola Chartea

Subteniente Germán Esteban López

Of. Marina Paola Marchán

Sargento Marisol Liliana Pacheco

Of. Maia Melina Valdez

Of. Victoria Anahí Ventura

Of. Silvana Luján López Osornio

Of. Leandro Ariel Maldonado

Of. Matías Alejandro Molinari

Of. Soledad Anabella Quiroz

Of. Daiana Alejandra Sahagun

Of. Yéssica Valeria Borraz

Seguidamente, se procedió a la entrega de un reconocimiento por parte de la Jefatura Comunal y Estación de Policía a aquellos efectivos que también se destacaron en el desempeño de sus funciones:

Crio. Luciano Fabián Aneas

Of. Ppal. Karina Beatriz Olmos

Of. Ppal. Aníbal Ceferino Núñez

Of. Ppal. Jonas Eneas Buroni

Of. Ayudante Graciela Alejandra Márquez

Of. Subayudante Leonardo José Jurao

Of. Subayudante José Luis Bernachea

Sargento Amorina Andrea Echayre

Of. Juan Pablo Núñez

Of. Yéssica Valeria Borraz

De la Subdelegación Departamental de Investigaciones:

Jefe de Policía Comunal Crio. Insp. Gustavo Javier Pérez

Of. Ppal. Tamara de los Ángeles Simonetti

Subteniente Luis Daniel Goncalvez

Sargento Esteban Gabriel Molina

Sargento Gisela Analía Amatti

Del Comando de Prevención Rural:

Tte. Víctor Darío Gómez

Sargento Mario Ismael Romero

Del Foro Municipal de Seguridad:

Jefe de Policía Comunal Crio. Insp. Gustavo Javier Pérez

Titular de la Comisaría de la Mujer y la Familia Of. Ppal. Karina Beatriz Olmos

Encargado del Destacamento de Jeppener Of. Ppal. Aníbal Ceferino Núñez

Encargada del Puesto de Vigilancia Gómez Of. Insp. Marta Adriana Nigro

Encargado del Gabinete Táctico Operativo de la Estación de Policía Comunal Of. Subayudante Juan Franco Barrionuevo

Of. Subayudante Juan Gabriel Villán

Of. Jonathan Gabriel Mandozi

Of. Maia Melina Valdez

Of. Antonela Alejandra Bianchi

Of. Yéssica Valeria Borraz

Subdelegación Departamental de Investigaciones

Crio. Diego Nicolás Romano

Sargento Gisela Analía Amatti

Comando de Prevención Rural

Crio. Eduardo Andrés Benítez

Destacamento de Policía de Seguridad Vial Brandsen

Of. Ppal. Guillermo Fabricio Arrayago

Tte. Kevin Beledo

Destacamento de Policía de Seguridad Vial Samborombón

Of. Ppal. Bárbara Carolina López

Personal de la Sección Pericial Descentralizada

Of. Ppal. Martín Alejandro Gargano

Of. Ppal. Federico Adrián Betanzos

Además, el Foro de Seguridad otorgó una distinción especial al secretario de Protección Ciudadana y Habilitaciones, Crio. Insp. (RA) Marcelo Andrés Castillo en reconocimiento a su trayectoria policial y su continuidad como funcionario municipal. Y al suboficial mayor (RE), Victoriano Valdez.

Por último, otorgó los diplomas distinción la Municipalidad:

Mayor Adrián Rodolfo Gall

Capitán Pedro Salvador Libramento

Subteniente Oscar Damián Jara

Subteniente Nicolás Abel Cabrera

Of. Maia Melina Valdez

Of. Victoria Anahí Ventura

Of. Marina Paola Marchan

Y el jefe de la Policía Comunal entregó un reconocimiento al presidente de la Sociedad Rural de Coronel Brandsen, Tomas Bohner, “por el constante apoyo de la institución a su cargo”, recibió el referente de Seguridad de la entidad, Luis B. Pereyra. Acto seguido, entregó placa reconocimiento “al personal que a lo largo del año demostró un alto grado de compromiso y arraigo con la comunidad”:

Jefe de la Subdelegación Departamental de Investigaciones Crio. Diego Nicolás Romano

Encargado del Gabinete Táctico Operativo de la Estación de Policía Of. Subayudante Franco Barrionuevo

Of. Insp. Marta Adriana Nigro

Of. Insp. Rubén Ernesto Álvarez

Distinción a la Trayectoria, “mención de carácter especial que se otorga a aquellos efectivos policiales que poseen más de 30 años de servicio, producto del sacrificio, perseverancia y esfuerzo demostrado en el cumplimiento de la misión de proteger y servir al ciudadano bonaerense”:

Mayor Adrián Rodolfo Gall

Mayor José Vega

Capitán Pedro Salvador Libramento

Como cierre el Jefe de Línea informó la finalización de la ceremonia oficial por el 201° Aniversario de la Creación de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Se invitó a compartir un refrigerio.

