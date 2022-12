Viviana Saccone es una consagrada actriz argentina que nació en un pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires donde apenas residen unas 2500 personas: Jeppener. A sus 54 años ve el mundo de una manera totalmente distinta a su niñez y hasta se animó a usar Tinder en una época de su vida, aunque ahora contó porque borró la aplicación.

En una charla con Clarín, la actriz con una extensa carrera desde 1990 en cine, televisión y teatro, conversó acerca de todo, pero puntualmente hizo referencia a un hecho polémico que ella misma había dado a conocer, y que tenía que ver con la red social para buscar pareja.

Saccone ya había sido noticia en varias oportunidades justamente por dicha aplicación. En una ocasión contó que le llegó una exótica propuesta para “ir a comer choris a la costa”. También reveló que tiene conocidos que se conocieron por Tinder, entre otras cosas.

Con respecto a eso, le consultaron si seguía usando la plataforma, a lo que Vivi contestó: “Eso fue un poco en broma en realidad. Estábamos en un ensayo, cuando estaba en La Academia, con Diego Ramos y me lo descargó él. Me dijo “¿cómo no tenés novio? no puede ser” y me lo descargó”.

“Lo tuve dos o tres meses. La verdad no pude encontrarme con nadie. No la usé, no hablé con nadie, no llegué a nada. De hecho, ya no lo tengo más”, continuó diciendo una de las protagonistas de Clave de Sol, la exitosa novela de finales de los ‘80 y principio de los ‘90.

La periodista le consultó si tenía algún problema con respecto a que la vean siendo famosa, y ella contó: “No, de hecho, puse mi foto, me parecía que estaba bien. Me gusta y tengo muchos amigos que tienen pareja y que están desde hace años en pareja por Tinder. Me parece que hay prejuicio. Yo me doy cuenta también por otras amigas. Y chicas por Dios, el mundo evoluciona, las cosas cambian, hay que ir adaptándose”.

“Así como hay que ir adaptándose a las nuevas formas de publicidad, que es a través de las redes sociales, también la gente se conoce a través de las redes sociales y no es mala palabra y no está mal y no es malo querer conocer a alguien”, agregó Viviana.

En cuanto a si volvería a usar la red social reveló que sí: “Tendría que tener tiempo para ponerme, para empezar a buscar, para mirar. Es un trabajo, se necesita tiempo, por eso cuando la tuve la verdad que ni la usé porque no me daba el tiempo”.

Fuente: Revista Paparazzi

