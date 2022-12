En primer lugar le agradecemos a Francisco, vecino de Brandsen que nos está contando en detalle todo lo ocurrido en Qatar. Francisco viajó a cumplir su sueño de estar presente en el mundial y acompañar desde el aliento a la selección Argentina y después de varias complicaciones con las entradas, pudo vivir una noche mágica.

Lusail es una ciudad-isla del Estado de Catar, en estado de construcción, situada en la costa norte, a 15 km del centro de la capital, Doha, Con un aforo de 88 966 espectadores, el Estadio de Lusail es la representación de la pasión de Catar por compartir su cultura con el mundo. Está ubicado a 15 km al norte del centro de Doha y se alza como la pieza central de la nueva metrópoli de Lusail. Allí se jugará la final del mundial el domingo 18 de diciembre

Estadio Lusail

Compartimos con ustedes las crónicas de una noche mágica en Lusail

Por Francisco Moretti

Con mis 3 amigos no teníamos entradas, por lo cual estuvimos toda la noche previa sin dormir actualizando la web de reventa oficial de la FIFA porque cada tanto aparecen algunas entradas. Pero así como estábamos nosotros, miles de argentinos más también, por lo cual la entrada dura muy poco disponible, apenas unos segundos.

Teníamos entradas para ver Francia vs Dinamarca, pero las revendimos porque sino no íbamos a llegar a ver a Argentina y necesitábamos estar un tiempo antes buscando entradas para comprar a los que revenden afuera.

Francisco Moretti

Argentina y México son los países que más están dispuestos a pagar en reventa, y justo se dió que jugaron entre ellos, así que los precios de las entradas volaron por los aires. Una entrada que costaba 70usd en la FIFA, te la querían vender a 1000usd.

Esperamos hasta último momento y los precios fueron bajando drásticamente. Por eso compramos y entramos apenas iniciado el encuentro. Estábamos todos separados pero luego nos pudimos juntar dentro del estadio. Nos había tocado del lado mexicano, pero nos movimos al argentino, ya que habíamos coordinado todos para estar juntos detrás de un arco. No se respetaban asientos y estábamos todos parados, pero valió la pena. La policía hacía lo posible para controlar pero mucho más no podían hacer, incluso algunos te ayudaban. Yo en un momento no veía nada y uno me empezó a hacer señas para que vaya donde él estaba y lo vea mejor. Dada su buena onda, terminaron formando parte de los abrazos y festejos de gol.

El partido ya lo vieron, fue muy trabado, creo que los jugadores estaban nerviosos y con miedo de hacer un papelón habiendo llegado como candidatos. Pero gracias a Lío, su genialidad aflojó el ambiente, se soltaron y demostraron ser el equipo que venían siendo previo al mundial.

El estadio estaba repleto, caso 89mil, record en el mundial por ahora. Y si bien se veían muchas camisetas argentinas, creo yo que es engañoso porque la mayoría son de India, Bangladesh, Saudíes o locales que quieren ver a Messi. Creo que los mexicanos eran mas que nosotros, pero después del primer gol enmudecieron. El estadio fue una fiesta, los argentinos se quedaron cantando hasta que la policía nos fue sacando de a poco, por lo cual la fiesta se trasladó a las calles de Lusail, metro y el Barwa.

