Nicolás Kasanzew “La guerra no la perdimos por los soldados de 18 años, la perdimos por los Generales y Almirantes de 50 años que nunca se jugaron”

Ayer a las 19 horas Nicolás Kasanzew, corresponsal de la Guerra de Malvinas, estuvo en Brandsen realizando una exposición que acompañó con imágenes y canciones, reivindicando a los soldados argentinos de la “gesta de Malvinas”.

La disertación se realizó en el salón del Museo y Archivo Histórico Municipal y si bien se prestó para las preguntas, el público no las realizó, utilizando los minutos finales para agradecer su aporte “teniendo en cuenta que ayuda a conocer detalles de una guerra sobre la cual todavía quedan hechos basados más en los mitos que se crearon, que en la realidad”.

Nicolás Kasanzew

Los agradecimientos más emocionantes estuvieron, por lógica, de parte de los Veteranos de Guerra de Malvinas que consintieron la exposición del periodista.

Fotos y charlas individuales fueron el cierre de un acto muy bien organizados por Veteranos de Guerra y auspiciado por la Municipalidad que tuvo una gran respuesta del público que colmó las instalaciones.

Kasanzew inició su mensaje manifestando “Marcelo (Sita) me consultaba como encarar el tema Malvinas con respecto a las escuelas, y hay que encararlo como una Gesta, ésta es la cuestión clave y se ha dejado de lado en nuestro país. ¿Qué es una gesta? Es un hecho histórico de un pueblo. Si no lo hacemos de esa manera va a seguir imperando esta visión gris y triste que tiene gran parte de nuestra población por el bombardeo propagandístico y derrotista, a que fue sujeto durante cuarenta años. Si seguimos existiendo como Nación con el paso del tiempo Malvinas se recordará como otra gran gesta nacional que fue el combate de La Vuelta de Obligado”. Y agregó “Los soldados vecinos de ustedes y que ven caminando entre ustedes, son equivalentes a los soldados de San Martin y Belgrano”.

En el transcurso de su exposición fue reivindicando el valor de los soldados argentinos, a los que no les dio la categoría de chicos, sino de jóvenes valientes que asumieron el compromiso por el amor por la patria, con un valor reconocido por los propios británicos. “La guerra no se perdió por los jóvenes soldados, la guerra se perdió por la ineptitud de los jefes militares”. Agregó que no tuvieron la decisión de haber actuado en los momentos justos que debieron hacerlo. Para ello acompañó documentales donde los jefes británicos indicaban claramente que habían estado a un paso de perder la guerra y retroceder si “las fuerzas argentinas hubiesen soplado fuerte y si hubiesen explotado todas las bombas que impactaron en sus buques”

Kasanzew indicó que “en Argentina se llevó a cabo una gesta nacional y popular. Cuando sucedió la toma de Malvinas arrancó una demostración de patriotismo que abarcó todas las clases sociales y todas la banderías políticas. No fueron a aplaudir a un gobierno militar o a Galtieri, sino vean en YouTube cada vez que Galtieri decía “yo soy el Presidente” la gente lo silbaba y cada vez que decía, “presentaremos batalla”, la gente aplaudía”. Todos tenían muy claro lo que se estaba viviendo”













Manifestó que “el General Menéndez se rindió prematuramente sin haber dado nunca una orden de ataque ni de contrataque” y por otra parte manifestó que “la guerra si no hubiera sido por los civiles no hubiera tenido lugar, porque Galtieri cae en la trampa tendida por Inglaterra, de toco, me voy y después negociamos. Esto lo hizo Inglaterra para después tener la excusa de la supuesta agresión argentina. Cuando Galtieri se da cuenta que cayó en la trampa y ve que las tropas vienen en serio y que EEUU no va a ser neutral, le dice a su ministro Frúgoli “saquemos las tropas de las Islas” y Frúgoli le dice “no podemos, la gente nos cuelga en Plaza de Mayo”. Después se puso de moda que los políticos se opusieron y muchos nombran a Alfonsín, eso no es cierto. Yo los invito a que vayan a los diarios del 4 de abril y sino al libro que escribió Armando Alonso Piñeiro y van a ver la declaraciones, también de Alfonsín, apoyando la recuperación de Malvinas”.

Indicó que la primer responsabilidad del rechazo a los soldados cuando volvían tras la derrota estuvo dada por lo Junta Militar que los escondió. Literalmente los escondió porque no los dejaba ni siquiera ver por los familiares. Despues los mandaron a sus casas entre gallos y media noche para que nadie los vea. No les dieron apoyo ni psicológico ni psiquiátrico y en la sociedad nadie les daba trabajo. A los soldados les hicieron perder la autoestima al hacerlos responsables de la derrota. Y agregó “La guerra no la perdimos por los soldados de 18 años, la perdimos por los Generales y Almirantes de 50 años que nunca se jugaron”

La disertación siguió por los carriles de la reivindicación para los Soldados de Malvinas y su eterno valor. Lo hizo acompañando sus palabras con videos y canciones dedicadas a ellos sobre hechos reales en distintos momentos del conflicto. Agregó que “sentido común es lo que falta, interrumpamos este mito infame de que mandamos chicos de 18 años solamente dignos de lástima”. La mayoría de los ejércitos tienen soldados de esa edad y “lo peor de todo esto es que pelearon bien y se oculta. Una vez más tenemos que ir a los videos de los Ingleses para saber con el valor que pelearon estos soldados”.





















La disertación la cerró con un ¡Viva La Patria!, seguido de un fuerte aplauso de la sala que Kasanzew dedicó a los Veteranos de Guerra que se encontraban presentes.

Kasanzew dialogó con Infobrandsen

En conversación con Infobrandsen Kasanzew, quién terminó siendo el único periodista de Argentina que cubrió toda la guerra de Malvinas, manifestó que “tenemos que seguir derribando mitos y reflotando héroes. A los héroes de Malvinas los han ocultado durante 40 años y tenemos que derribar esos mitos que venimos repitiendo permanentemente”

Consultado sobre el accionar del General Menéndez indicó que tuvo una actitud pasiva rayana en la traición.

Agregó que reconocer a los héroes en todo el mundo es política de estado.

Sobre que porcentaje de las notas que envió como partes de guerra salieron al aire y cuanto se modificó, Nicolas Kasanzew manifestó “según mis compañeros de ATC, cuando yo volví me dijeron que solo entre un 5 %, quizás un 10 no más de eso, salió al aire. No solamente no fue mostrado, sino que fue destruido porque, obviamente, no era funcional a la propaganda del gobierno.

