El dueño del vino Hocico Negro, Claudio Maso, adelantó que van a comenzar a desarrollar un viñedo en nuestro partido, más precisamente en la localidad de Gómez.

Claudio Maso es técnico agrónomo y el principal responsable de la firma.

El dueño del vino artesanal Hocico Negro, Claudio Maso, adelantó este martes que comenzarán con el desarrollo de un viñedo en la localidad de Brandsen, para lograr una uva local que permita la fabricación 100% bonaerense del vino.

En diálogo con CodigoBAIRES (Radio La Plata FM 90.9), Maso comentó que en el día de ayer llegaron las plantas de vid, ya que “estaba en el medio porque es un vino bonaerense, fabricado en la Provincia, pero con uva mendocina. Lo nuevo es este proyecto experimental, así que esta semana comenzaremos con esto”.

El vino Hocico Negro es una bebida fabricada de manera artesanal, el cual tiene a Maso a la cabeza desde hace 8 años. “Yo soy un técnico agrónomo, tenía experiencia con la planta, y algo con fabricación de bebidas y licores. Pero con vino muy poco”, comentó su fabricante.

Y agregó: “Empecé probando, me largué a producir mayor cantidad y salió lo que es Hocico Negro que es una o dos líneas de Malbec y Cabernet Franc, algún bonarda también, pero hago poca cantidad para poder sacar un producto bastante redondo y prolijo”.

Asimismo, Maso explicó que la fabricación artesanal implica un proceso no convencional, en el cual se sigue el proceso de fermentación de la uva, su proceso natural: “No se corrige acidez, PH, para el filtrado no se filtra con papel de celulosa o con bomba, sino que se hace el filtrado por trasciego, dejando la borra en suspensión, por eso alguna botella puede tener alguna borrita. De manera artesanal es no invadir tanto el producto, y hacerlo a baja escala. No está mal que una bodega grande lo pueda hacer, porque tiene la posibilidad de tener un laboratorio”.

Fuente: Código Baires

