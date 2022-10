«En Argentina, la educación siempre es gasto», por Daniela Leiva Seisdedos

Es una verdad absoluta, a mejor inversión educativa, mejor educación, mejor país, pero estamos en Argentina y este gobierno NO es de todos.

¿Existe una relación directa entre gasto educativo y calidad de la educación? La Reducción del presupuesto educativo: responsabilidad del gobierno

En presupuesto 2023 figura una reducción del presupuesto educativo que sería del 15,5%, más del doble que la prevista en el presupuesto general de la Administración Pública Nacional (-6,8%). Educación está entre los seis ministerios que efectuarán mayores ajustes.

Me pregunto ¿el objetivo es reducir el gasto público nacional en un 1% del PBI y esto se hace con la educación? ¿Por qué el aérea de Educación se lleva una de las peores partes? I

En la última década, en distintos gobiernos, la mitad de los presupuestos nacionales han implicado recortes en educación.

Prácticamente no hay política educativa en los últimos en Argentina. Si se educa bien, tenemos buena salud y seguridad, pero está todo en crisis. ¿Somos demasiado buenos para un país tan malo? o ¿demasiado malos para un país tan bueno? ¿Influye el aspecto socioeconómico en los resultados educativos? La educación no es prioridad ni lo será en el corto plazo.

No tenemos conciencia de que un alumno que está sentado en nuestras aulas hoy, que egresa al fin del ciclo lectivo del 2022 del colegio secundario va a ser el constructor de los designios del 2025-28, por lo tanto, vivimos hipotecando el futuro. ¡Este ajuste educativo no es un escándalo?

Sin nosotros los docentes no hay educación, pero solo eso tampoco basta para salir de la pobreza. El financiamiento de la educación es un factor clave en el proceso del cambio educativo. El Estado (todos nosotros) debería visualizar la educación como un derecho fundamental del ciudadano. Todo empresario tiene una meta ganar dinero; en la educación debemos tener la meta que todos los alumnos aprendan lo que tienen que aprender, ahora para los políticos gobernante, la educación no rinde beneficios, es mejor ser ignorante, pobre.

No se piensa en términos económicos por lo visto, no quieren capital humano. No les interesa que las futuras generación sepan leer, escribir, pensar libremente incluso ir a la Universidad. NO les interesa futuro, ellos ya hicieron su futuro, son privilegiados.

Invertir para “aprender a aprender” es esencial. El sistema educativo argentino, en el contexto actual, ¿reduce o reproduce la desigualdad? La economía juega un papel importante en la toma de decisiones sociales racionales sobre escenarios complejos y variables temporalmente y deben pensar en el futuro de la educación.

El sentido de una verdadera educación es que podamos pensar por nosotros mismo la educación es estrategia y transformación, pero para eso hay que pensar que compromisos educativos van a dar desde las autoridades de turno hasta nosotros; la educación no puede estar en contante tensión entre la premisa de gasto o inversión, tenemos que entender que la educación es presente y futuro; es la llave maestra para salir de la pobreza.

El Ministerio de Educación es político, los que diseñan las leyes educativas es tema de la política, ¿Alguna vez los políticos argentinos se preguntaron si la educación de verdad cambia el mundo? ¿La educación es solo una palabra trillada que solo se dice sin pensarla?

El panorama poco auspicioso la necesidad de mejorar los aún bajos niveles de aprendizajes necesitamos no sólo invertir más en educación sino, sobre todo, invertir mejor. Hace unos días atrás el ministro de educación estaba hablando de la importancia de la hora extra, es tan confuso todo.

Las políticas de gobierno que simulan ser políticas educativas a la corta simulan lo que no es, crean alumnos analfabetos funcionales; saben leer y escribir, pero no saben para qué.

Entonces ¿es rentable gastar en educación?

“Nadie ha puesto en duda que la verdad y la política están más bien en malos términos y nadie, que yo sepa, ha contado a la veracidad entre las virtudes políticas”. Hannah Arendt

Daniela Leiva Seisdedos

Prof. de Historia

Directora de la Revista El Arcón de Clio

http://revista.elarcondeclio.com.ar

2223508499 Unite a nuestro grupo Envianos un mail a: info@infobrandsen.com.ar