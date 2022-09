Semanario Tribuna 17/09/2022

El clima entre el Municipio y Seguridad Provincia sigue siendo tormentoso

Se aguarda lo que digan las cámaras para deslindar responsabilidades en el choque -en ruta 29 y Bulevard Pintos- de un patrullero que dejó dos vehículos seriamente averiados y una mujer lastimada

Fue el entredicho del fin semana. Difícil de precisar en sus alcances y sus consecuencias, pero que deja ver descuidos, graves olvidos, fondos escasos y un enfrentamiento político nunca resuelto del todo. El tema de fondo son los fondos. Que llegan tarde y –dicen- son escasos. También lo de los vehículos policiales averiados parece ser una constante de difícil solución. Esta semana, la Provincia se llevó una moto (“una de las mejores”) que había sido reparada con un alto costo por la Municipalidad. Encima, los patrulleros están más en el chapista que en la comisaría. Y el fin de semana, hubo un choque en la 29 (detalles en el interior de esta edición) que las cámaras que están instaladas en el lugar se encargarán de aclarar de quien es la culpa, si del auto manejado por una vecina que se desplazaba por Pintos o de un patrullero que, según la damnificada, cruzó con el semáforo en rojo, sin sirena ni balizas.

Pero lo de la moto es un record inigualable: andaba desde hace doce años sin patente ni seguro. Un rodado de alto porte que atravesó sigiloso los gobiernos de Scioli, Vidal y Kicillof. Ejemplo típico de un país informal que anda flojo de papeles. Lo de la moto faltante se podrá sumar a los dos patrulleros que se llevó en su momento el ministro Berni, que nunca regresaron y que fue el comienzo de un entredicho en episodios que encontró una salida no una paz segura. Y lo del choque del patrullero en Bulevard Pintos levantó polvareda. El estado en que quedaron los rodados muestra que el encontronazo fue fuerte. Las cámaras –según nos dijo ayer Marcelo Castillo, titular municipal de Seguridad- aclarará seguramente todo.

Una moto menos y un patrullero menos. Que no se enteren los ladrones. Hubo más voces que se refirieron a esta cuestión. Alberto Almandos, presidente del Foro de Seguridad, agregó algo de información y buenos deseos: Cree que lo de rescatar motos sin papales se debe repetir en otras jurisdicciones. Y espera que lleguen rodados, como están llegando a otros municipios. Marcelo Castillo –titular de Seguridad Municipal- por su parte expresó que los fondos que envía Provincia para sostener la policía, son escasos y llegan con demoras. Y de paso aclaró que si esa moto hubiera estado bajo dominio municipal, jamás hubiera circulado sin patente ni seguro.

El concejal Fernando Raitelli, por su parte, en declaraciones al multimedio, sin entrar en temas puntuales, cargó contra Castillo (“quiere manejar la Policía de la Provincia y es un ex policía que no debería ocupar ese cargo, porque recomiendan no poner en esas funciones a un ex policía ”) le dio un tono político a la cosa, que sin duda lo tiene, porque no hay que olvidar que el gran encontronazo con Seguridad Provincia se gestó a partir de declaraciones duras de Intendente contra la gestión de Berni y se agravó cuando en plena pandemia vino a la Ciudad Mario Baudry, asesor de primera de Berni, para rescatar en un puesto policial a su pareja Verónica Ojeda, que andaba en plena pandemia sin autorización para circular.

Lo que se lamenta de esta coyuntura tan repetida es que hay varios temas operando sobre un eje que viene de lejos y que cada tanto se manifiesta. Lo concreto: faltan vehículos y encima a algunos se los llevan como a la moto y a otros los chocan. Sabemos que lo del maltrato a las camionetas es un asunto de larga data. Pero esta vez la cosa fue más grave porque la denuncia de una mujer que iba en el auto embestido hace mención a una peligrosa negligencia. ¿Las cámaras aclararán todo? Qué lástima que no haya otras cámaras para poder pasar en limpio, deslindar responsabilidades y aclarar el camino. La seguridad es vital. Y habría que concentrar allí tofos los esfuerzos

Semanario Tribuna 17/09/2022

Comunidad InfoBrandsen

WhatsApp: 2223508499 Unite a nuestro grupo

Envianos un mail a: info@infobrandsen.com.ar

Seguinos en Instagram: InfoBrandsen

Seguinos en FaceBook: InfoBrandsen

Seguinos en Twitter: @InfoBrandsen