El viernes por la noche hubo un fuerte accidente en el paso a nivel de Pintos y ruta 29 entre un patrullero y un auto en el que viajaban vecinas de la Ciudad.

El viernes por la noche pasadas las 21, hubo un fuerte choque en cercanías al cruce de vías ubicado en Pintos y ruta 29. La colisión, protagonizada por un patrullero y un automóvil, ocasionó que las ocupantes de este último rodado resultaran heridas y que tuvieran que ser hospitalizadas. Presuntamente, el móvil policial habría cruzado el semáforo en rojo.

Tras el susto, la conductora del auto se manifestó en redes sociales contando su versión de los hechos y pidió que se tome mayor conciencia a la hora de manejar.

Compartimos la publicación realizada en sus redes sociales

Doy gracias q Dios que fue una desgracia con suerte! Gracias por la atención del hospital municipal por su atención. Y a la gente que ayudo en el momento. Hoy mí Pitu quedo feo con lo que me costó dejarlo bien. Agradezco que cata no tiene nada. Solo fueron golpes los que recibí y susto .Espero que los policías que manejan en Brandsen sean más consientes a la hora de salir a la ruta…. No es correcto ir con el celular cuando manejamos, cómo también cuando están los semáforos en rojo frenar y si van a una urgencia (cómo está que no era) poner las balizas en todo momento, no después cuando chocan y se quieren lavar las manos…Siempre dije el día que toquen a mis hijas o me toquen el auto me van a conocer!!! Y gracias a Dios cata no se hizo nada solo fueron los golpes que me comí yo y mí auto espero que se hagan cargo. Por qué yo soy laburante y tengo todo en regla para que venga un inconciente y me lo destruya….Y la verdad no me importa comentarios fuera de lugar por qué la que la paso mal fue mí familia que se te asustó pobre. Gracias a mí hermana Carla Vaglio que lesionada estuvo en todo momento a mí hermana Silvia Vaglio que de la distancia se preocupo. Mil gracias a mis sobrinos, a mí ahijada Delfii Faccio que es mi tóxi más linda y mís cuñados Veronica Merlo Parella y flaco faccio. que siempre están «gracias familia»… Sin olvidarme de Patricia Rene y Valeria que se asustaron y fueron. Perdón anoche mi cabeza estaba en otro mundo.

