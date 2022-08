Karina Sosa vive en Brandsen pero es nacida en Jeppener. Ella está estudiando la Tecnicatura Superior en Emergencias de Salud y está juntando firmas para evitar que saquen la ambulancia del CAPS de aquella localidad.



“Yo me enteré de esta problemática en el Instituto 49, que es donde curso. De las noticias no sabía nada y me enteré a través de alguien que trabaja en el Concejo que se estaba gestionando la posibilidad de sacar la ambulancia. Ahí me empecé a mover. Me pareció una barbaridad, una locura, y más considerando la población de Jeppener, que creció enormemente y solo hay una salita de Primeros Auxilios; sin desmerecer a los médicos y enfermeras que hacen un excelente trabajo, pero no dan abasto”, comenzó diciendo Karina, muy preocupada, a InfoBrandsen.



“Desde el vamos quiero aclarar que esto va por fuera de un interés político. Lo hago como vecina y como personal de salud. Una amiga hace unos días quiso trasladar a su hija que tenía un problema y no había ambulancia”, explicó. La hija de Karina, sin ir más lejos, tiene patologías cardíacas y el secundario está pegado al CAPS.



“Esto es fundamental y nos interpela a todos, más allá del poder adquisitivo que podamos tener o si contamos o no con obra social. Todos terminamos en el sistema público y necesitamos la ambulancia. Es fundamental para una comunidad como Jeppener poder contar con ella. Es por eso que esta semana empecé a juntar firmas con mis conocidos y presentarlas en algún lugar. Se me ocurrió presentarme en el HCD para ver si me escuchan; no sé cómo es el protocolo, pero quiero hacerlas llegar de alguna forma”, agregó Karina, quien tuvo la negativa en algunos lugares de carácter público.



Las firmas comenzaron, pero “aparentemente no me estaría dando el tiempo porque supuestamente el viernes va a haber una reunión importante donde se van a tomar decisiones. Encima estoy con un inconveniente de salud y no puedo salir de mi casa. En este momento no hay lugar físico ni en Brandsen ni en Jeppener para poder firmar esta petición; los vecinos no quieren que les saquen algo fundamental como lo es la ambulancia”, expresó la entrevistada, quien se encuentra limitada para contrarrestar esta situación.



En el caso de querer firmar o retirar planillas para distribuirlas en Brandsen y/o Jeppener, comunicarse al teléfono: 2223.526837

