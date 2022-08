“Hola, siempre recibo y veo las novedades de Bichos de Campo. Fundamentalmente me atrae el modo descontracturado de las notas, etc., por lo que vayan mis felicitaciones por ello.

Como soy un tipo que vivo tirando lazos ya sea para unir gente como para pelear porque la capacitación le llegue a quienes en general nos les suele llegar nada, es que me decidí a escribirles, será uno más de cientos de mensajes que no me canso de mandar.

Cada ventana que veo abierta me alienta a seguir con lo que trato de dejar después de muchos años como ex productor lechero de la Cuenca Abasto Sur (Brandsen), desarrollador de sistemas (Gestambo, Sistema de Pago por Calidad, Sinacale en Nicaragua, etc.), docente de la Sociedad Rural Argentina, de la Federación Panamericana de Lechería, de la Fundación Libertad de Rosario, Cambio Rural, AACREA, etc. y autor de los primeros libros y cursos de informática para el Agro (Excel para el Agro), además de asesor del ya ex MAGYP (Ministerio de Agricultura) durante siete años.

En resumen, creo que la única manera de estar mejor es que “todos” estemos mejor (verdad de Perogrullo) y, para ello mi granito de arena ha sido siempre romper los cocos con la necesidad de capacitación de productores, asesores, estudiantes del sector agropecuario.

Pero el grave problema es que las herramientas prácticas que ofrezco en mis cursos a través de las entidades, le llega sólo a quienes pueden pagar por ello y no a todos los que realmente necesitan llevar gestión y números para saber dónde están parados (se calcula que no más del 25 o 30% de los productores llevan algún tipo de gestión). Si no siempre estamos apuntando a la elite que tiene acceso a lo último de las tecnologías.

Por lo que creo imprescindible la generación de una programa nacional de capacitación que permita les permita acceder a estas herramientas a los que siempre están relegados por una u otra razón.

He logrado parcialmente algunas cosas a través de alguna “quijotada” personal autofinanciada o con un programa de Capacitación que desarrollé en 2017 para los grupos Cambio Rural (en épocas de asesor del Ministerio), lo que me permitió volver a recorrer casi todo el país, pero esta vez conociendo la realidad de los más chicos, y confirmando el diagnóstico de la falta casi total de gestión y capacitación tanto en productores como en Escuelas Agrarias, pero en cambio sí vi mucho interés en capacitarse. En 2021 retomamos el proyecto con Cambio Rural a través de un curso para asesores y agentes que luego se cortó por falta de presupuesto.

En fin…un largo camino. Y no quiero ser demasiado denso.

Pero solemos ser el país de lo urgente y no de lo importante, que siembre a futuro. Hasta que no logremos hacer las dos cosas al mismo tiempo, estamos complicados…

Saludos desde los pagos de Brandsen a quien le toque”.

Fuente: Bichos de Campo

