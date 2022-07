La consultora de Seguridad e Higiene y control medioambiental, tiene casi una década en el mercado y se encuentra en una etapa de plena consolidación con empresas locales, nacionales e internacionales.

Asa Prevención es una consultora de seguridad e higiene y control medioambiental. En pleno crecimiento desde 2014, dialogamos con Adrián Saltamartini, uno de los fundadores de la empresa y profesional en la materia.

“Iniciamos dos socios y hoy ASA Prevención está compuesta por 16 personas; licenciados en seguridad e higiene, técnicos e ingenieros ambientales”, comenzó diciendo Adrián a InfoBrandsen. Algunos de sus clientes en Brandsen son Avícola Brandsen, La Rinconada, Empresa Santa Rita, P.S. Anesthesia, mientras que Grupo Barbero e YPF son algunas de las empresas que contratan sus servicios en el plano nacional. También trabajan para entidades agropecuarias en General Las Heras, Azul, Tapalqué y para la municipalidad de General Belgrano, por citar ejemplos.

“Desde 2014 nos expandimos y trabajamos en conjunto con colegas de otras consultoras. Si bien nos ofrecieron llegar a otras a otras provincias, estamos en un proceso de hacer las cosas prolijas, sostener la estructura y tener los pies sobre la tierra. Todos nuestros clientes son iguales, los atendemos igual y es una actividad muy amplia”, estima, explicando el buen momento que pasa ASA Prevención.

“El nuestro es un trabajo de hormiga, va día a día. Hay que transmitirles el conocimiento a los trabajadores, darles el porqué de los riesgos y no infundir miedo porque quizá eso genere un rechazo para incluso aceptar un trabajo. Si se toman las medidas necesarias se evitan accidentes y enfermedades laborales”, subraya Saltamartini.

Por eso entiende que hay que tomar conciencia en general de que hay peligros; “seguridad e higiene no es un impuesto, es una materia de prevención que existe, que estamos los profesionales que asesoramos para llevar adelante la parte documental y evitar el riesgo para asegurar al trabajador y la infraestructura de una empresa, cuidarlos”.

Las medidas preventivas en materia laboral y medioambiental hoy son necesarias y obligatorias ya que la Ley Nacional 19.587 –para ejemplificarlo-, obliga a las empresas a contar con un servicio de higiene y seguridad en su planta a raíz de la cantidad de empleados con los que cuenta.

“La herramienta legal estuvo siempre tanto en la industria como en la construcción, pero desde Nación y Provincia están ejerciendo una presión más fuerte en los últimos años y se reforzó a partir de la pandemia con respecto a la seguridad e higiene en el trabajo”, recalca

Hay una constante actualización en conocimiento, equipamiento y reglamentación. El ejemplo más simple son los cambios de gobierno, ya que cada cuatro años, los sitios gubernamentales donde se vuelcan los datos cambian y en ASA deben reaprenderlas, además de que “permanentemente hay nuevas resoluciones y normativas que nos obligan a estar actualizados”.

“LA SEGURIDAD NO ES UN COSTO, SINO UNA INVERSIÓN”

La consultora trabaja desde hace 4 años para las empresas que realizan el dragado y ensanche del Río Salado en la localidad de Roque Pérez, una de las obras más grandes del país en la actualidad. Capacitación y asesoramiento técnico en seguridad preventiva son algunos de los servicios que les brindan a las constructoras Queiroz Galvão –Brasil- y Benito Roggio –Argentina- mediante inspecciones y por las tareas de riesgo en las dragas que hacen el ensanche y la profundidad del río.

En estos 4 años, pasaron 2500 trabajadores por esas tareas y solo hubo dos accidentes y “uno solo moderado, quiero decir que no hubo lesión que pudiera considerar incapacidad o enfermedad permanente”. Sin la capacitación de ASA “el riesgo pudo ser del 100% porque las constructoras desconocen los riesgos que siempre están presentes y si no ponemos esa alarma la empresa no lo ve. Empresario y trabajador son la parte que no lo ven, no se mira”, especifica.

“Nosotros le explicamos al empleador que el material de seguridad no es un costo, sino una inversión y nunca les enseñamos a trabajar. Les enseñamos a cuidarse y de qué manera lo tienen que hacer, previniendo riesgos y enfermedades laborales”, explica, dando cuenta del rol que realizan.



















Y ejemplifica: “El costo/beneficio es una inversión. Le brindas las mejores condiciones a los empleados con un lugar más seguro, más cómodo y con los elementos necesarios, seguro vas a tener una producción más efectiva y a un empleado contento. Caso contrario, rinde menos, tiene más estrés, más descontento y aumentan los riesgos de lesión, ausencias, accidentes… accidentes que le cuestan al empleador desde lo monetario hasta las vidas humanas que son irrecuperables”.

ASA Prevención tiene directa injerencia en la Junta de Seguridad en el Transporte, dependiente del Ministerio de Transporte. Capacitaciones en prevención para agentes que llevan adelante las investigaciones de accidentes aéreos, ferroviarios y marítimos para riesgos específicos como la prevención de incendios, peligro eléctrico, entre otras.

También trabajan para los municipios de Gral. Belgrano, Pila, Castelli y el Partido de la Costa y “estamos recomponiendo los basurales de cielo abierto para transformarlos en plantas de RSU con nuevas tecnologías, nuevos equipamientos con mediciones ambientales, de iluminación, de ruido, de puesta a tierra para los protocolos normalizados que exige la ley”.





“Es un trabajo bastante arduo y algunos municipios entendieron la importancia; en General Belgrano hemos logrado un cambio muy grande. La planta de RSU trata al residuo sólido como corresponde y en la ciudad hay un contenedor en cada esquina, se hace la correcta separación. El viejo basural se está terminando de forestar y el área hoy cuenta con el certificado de libre de contaminación. Es un proceso que lleva tiempo, pero indefectiblemente hay que hacerlo porque llegaron los cambios”, comenta Saltamartini y comenta que las condiciones de trabajo en la plata de RSU con muy buenas a nivel sanitario, de seguridad y económico, ya que son buenos los sueldos y hay ganancias para los trabajadores tras la venta del residuo compactado.

INCONVENIENTES

InfoBrandsen lo interrogó sobre los inconvenientes que pueden encontrar en su trabajo, tanto a nivel estatal como privado. “Las mayores dificultades las encontramos en el Estado; los municipios son los más complicados por una cuestión de recursos, falta de

Profesionales y desconocimiento para llevar el proceso de cambio. Esto pasa en casi en todas las comunas. El municipio dice “no pasa nada” y muchas veces cree están exentos de sanciones por ser del mismo partido; esto no tiene que ver con una cuestión política porque son entes autárquicos. Si noto un incumplimiento lo dejo asentado en una constancia de visita y esa información viaja, si no se revierte es pasible de multa y son acumulativas”.

En Brandsen se está trabajando con las ART y presentando las documentaciones de riesgos laborales a los que están expuestos cada trabajador de la planta permanente, cosa que no se hacía desde hace 6 años al menos. En este proceso se deben declarar riesgos físicos, químicos o biológicos ante el seguro para que este pueda cubrirlos en caso de accidente.



















Otro de los avances desde el Estado es que hoy nuestra Ciudad cuenta con una inspectora fija de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, por lo cual se refuerza la normativa para que se cumpla la ley y en las empresas/comercios se lleven a cabo las tareas preventivas, que los empleados tengan protección personal y que los lugares de trabajo sean seguros.

En el ámbito privado “es permanente el rechazo porque la empresa no quiere gastar. Piensa que no pasa nada y con la ART no alcanza. Si al empleado no lo capacitas y no lo preparas, terminas perdiendo mucho dinero y cargas con una mochila muy pesada en el caso de una fatalidad. Los costos por baja y denuncias laborales son altísimos”.

Saltamartini afirma que son factores clave a la hora de perder un juicio: “Cuando a un empleado no le haces entrega de los elementos de protección personal o no le haces una constancia, el día de mañana si lo despiden, el trabajador puede reclamar que no recibió tal cosa y si el juez laboral certifica que no se cumplió la Ley 19.587, automáticamente perdés el juicio.

¿BRANDSEN? MUCHAS FALENCIAS

Al entrevistado se le consultó por su visión de la situación en nuestra Ciudad y fue tajante: “Brandsen está medianamente mal, a mal en seguridad medioambiental bajo todo punto de vista. Hay muchas falencias y no por desidia, sino por falta de conocimiento. Falta política pública y gestión, no es por menospreciar a nadie”.

Para ello cree que “hay que generar un cambio y que la gente se sienta parte de eso para que haya ganas de seguir creciendo y mejorar. Hay que armar un programa acorde a las posibilidades; desde lo simple y con voluntad se puede”.

