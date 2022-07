Semanario Tribuna 09-07-22

El lunes 4 por la noche, en la sede del club Las Mandarinas, en Diagonal Copérnico, se descubrió un mural alusivo al 35º aniversario de la conquista del título mundial Welter Juniors de Juan Martín “Látigo” Coggi, en Italia ante Patrizio Oliva.

A pesar del mal clima, acompañaron en la ocasión al ex presidente verdeamarillo, familiares, amigos, Comisión Directiva, autoridades municipales, “y destacamos la presencia de Dardo Mayol y su esposa Viviana Toledo”, manifestaron desde la entidad que mañana se juega la definición de la Liga en Glew.



Luego de unas palabras por parte del presidente mandarinero, Luján Barragán Osorio, del intendente Daniel Cappelletti y de Coggi, se procedió a descubrir este reconocimiento a modo de homenaje, “que tiene como fin enaltecer la figura del tri-campeon mundial”, destacaron los organizadores.

La obra fue realizada por Chiche Sosa, a quien agradecieron especialmente.

ESFUERZO SÍ, SACRIFICIO NO

Con mucha emoción, Juan Martín Coggi tomó el micrófono y evocando las palabras del intendente, aclaró: “Yo quiero decirles que mi carrera no fue un sacrificio, fue un esfuerzo. Sacrificio hacía mi padre que trabajaba todo el día y a veces la plata no alcanzaba para comer”.







El ahora entrenador rememoró sus inicios y la travesía para entrenarse todos los días con el objetivo de cumplir su sueño: “Viajé a dedo mil veces hasta que el entonces intendente Beriain y un grupo de personas me ayudaron para que no me vaya de la Ciudad, porque Zacarías me quería llevar a Buenos Aires y yo no quería irme; gracias a Beriain yo tengo mi casa, en la cual todavía vivo”, manifestó.



A su vez reveló “cuando vencí a Oliva me ofrecieron la doble nacionalidad porque mis abuelos eran italianos y yo les respondí que mi bandera no se negociaba”.



Se mostró muy contento con el mural realizado por Chiche Sosa y no dudó en recordar a Juan Carlos, hermano del artista y primer entrenador de Juan.



Hizo distinción a la comunidad, la cual lo apoyó desde sus inicios. “Yo no tengo más que agradecimientos para la gente de Brandsen porque sin ellos no hubiera podido llegar. Me apoyaron y me preguntaban si precisaba algo”.

Evocó a su padre, a quien “le cumplí la promesa de ser el mejor del mundo y en el 95 gané el cinturón de Oro y Brillante”. Esta distinción fue otorgada por la Asociación Mundial de Boxeo por mejor boxeador.



Por último, volvió a agradecer a los presentes por saludarlo en una fecha tan especial y remacó: “Cada vez que me gritan “Chau campeón”, yo me lleno de orgullo”.

