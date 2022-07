Los radicales anunciaron que irán por las intendencias “amarillas”, y de este lado no se achican: prometen candidatos en todos los distritos, incluidos los de la UCR. Quiénes se perfilan para 2023.

Un clima de optimismo se respira en Juntos, habida cuenta de la falta de respuestas que evidencia el Gobierno en temas vitales, como la economía o la inseguridad. Sin embargo, en la alianza opositora se anticipa un encarnizado duelo por las candidaturas. El radicalismo desenfundó primero y amenazó con plantar candidatos en los 135 municipios (incluidos los pintados de amarillo).



Los boinas blancas sacan pecho por su buen desempeño en 2021 y la aparición de figuras que refrescan la grilla de dirigentes, como la del neurocientífico Facundo Manes. El PRO no le va en zaga y replica con la misma promesa que sus socios hicieron tiempo atrás. “No se trata de romper, pero estamos decididos a presentar candidatos en todos los distritos, y eso incluye a los territorios que gobierna la histórica Unión Cívica Radical”, aseguró un armador del partido en el interior provincial.



Los referentes amarillos son cautelosos y no quieren hacer demasiado ruido, a la espera de que los candidatos marquen las pautas. “Podemos ir con candidatos propios en todos lados o acordar listas conjuntas, o cruzadas. Eso se verá”, sostuvieron. En voz baja indicaron que la pauta final la dará el que sea candidato a Gobernador, una aspiración que ya mostraron varios (demasiados, creen algunos) dirigentes.



Entre ellos, Diego Santilli, Cristian Ritondo, Javier Iguacel, Jorge Macri, Néstor Grindetti y Julio Garro. A ellos habrá que sumar, aunque con menos pretensiones, a otros pretendientes, como Emilio Monzó. Sin embargo, en los territorios ya se tejen redes y los aspirantes al sillón de Dardo Rocha ungen a los elegidos, con una premisa compartida por todos: hacer un pleno en las comunas.



Así se perjuraron, luego de que en las PASO de 2021 el PRO no fue capaz de armar una lista en casi una veintena de distritos. “Es un error de la conducción, un papelón, y no nos puede volver a pasar el año que viene”, dijo a La Tecla un alfil del exministro de Seguridad, Cristian Ritondo. El operativo está en marcha, y ha generado algunas rispideces entre sectores.



Como el enojo que manifestó el intendente de Olavarría, el santillista Ezequiel Galli, cuando Ritondo y algunos de sus laderos inauguraron un local en ese distrito. “Soy el único del PRO que ganó en la Séptima y justo vienen a joder acá”, aseguraron que bramó el alcalde olavarriense.

Walter Lanaro: “Si hay que ir a pelear iremos a pelear”



El senador provincial Walter Lanaro, cercano al diputado Cristian Ritondo, aseguró que “todavía es prematuro, pero creo que una posibilidad es que lleguemos a fórmulas cruzadas. Y en el nivel local iremos a internas con el radicalismo, o en otros lugares con listas conjuntas, según lo que se arregle”.



El legislador consideró que “hay lugares donde la convivencia es buena, y en otros, si hay que ir a pelear iremos a pelear”. Lanaro sostuvo que “vamos a ver qué le conviene a cada distrito, pero también qué le conviene al candidato a Gobernador. Si le conviene ir con el radicalismo o no. Yo creo que vamos a un escenario donde todo se va a discutir. Nosotros necesitamos candidatos nuestros que defiendan a Cristian, si es el que luche por ser Gobernador, porque los intendentes radicales van a defender al suyo”.

Por último estimó que “en algunos distritos se discutirá incluso dentro del PRO, donde (Diego) Santilli tendrá su candidato y (Cristian) Ritondo tendrá el suyo”; y mencionó que el sector trabaja para tener candidatos en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires.

“Se puede tener listas en todos los municipios, incluidos los radicales”



En diálogo con La Tecla, uno de los referentes del PRO en la Sexta sección se refirió a la posibilidad de tener listas propias donde gobierna el radicalismo: “Eso lo va a definir más la realidad que la intención política”. A la vez reconoció que “hay distritos muy chicos donde es difícil una construcción por fuera de las estructuras oficiales, sea radicalismo o peronismo”.



Consultado sobre unas posibles internas de cara al 2023 evaluó que “en virtud de cómo se desarrollaron las PASO anteriores vamos a tener la intención de presentar en todos los municipios”. En ese plano ponderó que “no nos está yendo nada mal, fundamentalmente con gente joven que no se identifica con el radicalismo”.



Por otra parte advirtió que “se puede complicar armar una lista en lugares que tienen una tradición de muchos años, y tampoco podés ir a romper todo, pero a la larga se puede tener listas en todos los municipios, incluidos los radicales”. Y añadió que “si la disputa electoral no se traslada a los concejos deliberantes no habría problemas de hacer PASO ni para ellos ni para nosotros”.

Tercera Sección – Brandsen (Daniel Cappelletti)

En el distrito gobernado por Daniel Cappelletti, el concejal Jorge Espinoza, referenciado en el presidente del partido en la Provincia, Jorge Macri, es uno de los referentes PRO de cara a una posible lista para competir en la PASO de 2023.

Fuente: La Tecla

