Hola buenos días, a las 5 50 am como todos los días, cuando me dirigía por Saenz Peña a la altura del Pasaje Sarmiento, camino a la ruta 215 (donde tomo el colectivo) un sujeto se introdujo en la entrada de una viviendo y empezó a masturbarse.

Cuando regrese de La Plata voy a pasar para sacarle una foto para ir a la comisaría y contarles lo mismo. No me paso nada, por suerte. Me salio insultarlo y correr.

El sujeto corrió en dirección contrataría para el lado de el Pasaje Sarmiento y Las Heras.

Si les cuento esto es porque soy mujer tengo 29 años me mude de La Plata a Brandsen por un tema de seguridad y no quiero volver a vivir una situación así. Hoy me paso a mi, pero no soy la única mujer que sale a esa hora a trabajar

Florencia

