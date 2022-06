Fue en el marco de la tercera fecha del Prix Cuenca del Salado y que reunió a representantes de Brandsen y otras localidades.

El pasado sábado 4 de junio se realizó la tercera fecha del “Prix de Ajedrez Cuenca del Salado” en el Club de los Abuelos. Este evento reunió a los municipios de Las Flores, Gral. Paz, Gral. Belgrano, Castelli, San Vicente, Alte. Brown, Monte, Cañuelas y Brandsen.

Se disputaron las categorías de manera simultánea, Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16, Sub 18, Universitario, Senior y Libres.

A continuación adjuntamos resultados por categoría.

Sub 8:

1º Robledo Said (Brandsen)

2º Nahiara Martinez (Brandsen)

3º Agustín Martínez (Brandsen)

Sub 10:

1º Schlegel Milagros (Brandsen)

2º Barrionuevo Juan Pablo (Brandsen)

3º D’Amen Luca (Monte)

Sub 12:

1º Menassé Lautaro (Monte)

2º Donsanto Camilo (San Vicente)

3º Schimpf Jeremías (Las Flores)

Sub 14:

1º Cardoso Mateo (Brandsen)

2º Eluchanz Román (Las Flores)

3º Puente Tiano (Las Flores)

Sub 16:

1º Sargiotti Emanuel (San Vicente)

2º Montes de Oca Gonzalo (Las Flores)

3º Mera Vázquez Juan Pablo (San Vicente)





Sub 18:

1º Etulain Pedro (Adrogué)

2º Fernández Miguel (Adrogué)

3º Castro Zeesee Juan (Castelli)

Libre:

1º Lucas Cardozo (San Vicente)

2º Alejandro Taus (Ranchos)

3º Oscar Torres (Adrogué)

Universitario

1º Buñes Agustín (Monte)

Senior:

1º Quejillaver Miguel (Monte)

La organización estuvo a cargo de la Escuela Municipal de Ajedrez; desde la Dirección de Deportes se agradece y felicita a todos los participantes.

La Secretaria de Desarrollo Local y Acción Comunitaria de la Municipalidad de Brandsen continúa fomentando actividades que favorezcan el desarrollo de la cultura y el deporte en el distrito.

Dirección de prensa | Municipalidad de Brandsen | Tel: 02223-442201 int. 148 | prensa@brandsen.gob.ar | Visite área de prensa