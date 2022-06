El Jefe Comunal de Brandsen y otros intendentes de la UCR salieron a castigar al expresidente por sus declaraciones sobre Hipólito Yrigoyen.

Parece un tema de no terminar. Y a juzgar por la devolución del expresidente Mauricio Macri a la dura carta escrita por el presidente de la UCR, y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, la discusión tendrá más capítulos.

Pese a que Macri intentó ayer demostrar cuál es su pensamiento en relación con el exmandatario Hipólito Yrigoyen, las heridas en el radicalismo todavía no sanaron. Poco importó el video con el que el referente del PRO intentó bajarle un poco de fuego a la contienda interna. Más si se tiene en cuenta que, a la hora de “conciliar”, el ex primer mandatario se posicionó en un lugar de víctima al afirmar que “lamento la carta desmesurada que he recibido”.

Como era de esperar la tropa radical no tardó en salir en defensa del titular del comité nacional y, más allá de cualquier postura interna de los boinas blancas rumbo a 2023, todos salieron en respaldo de Morales.

Se trató sin dudas de un impacto nacional en medio de las disputas internas de Juntos que tuvo su réplica a nivel provincial y también en los municipios bonaerenses donde el radicalismo tiene una buena cantidad de jefes comunales.

Justamente el presidente del Foro de Intendentes Radicales, Miguel Fernández, le dijo a Ámbito que “las declaraciones de Macri sobre Yrigoyen nos cayeron francamente mal. Son innecesarias, extemporáneas y funcionales al oficialismo. Preocupa también porque eso es realmente lo que piensa del radicalismo”. Y sobre el impacto que pueda tener en Juntos, agregó que “sigo pensando que la unidad tendrá que estar centrada en los acuerdos programáticos para cambiar la situación actual que es mucho más complejo que ponerse de acuerdo con los nombres. Macri es el líder del PRO, no el nuestro. Es por eso que las declaraciones de Morales representan muy bien lo que pienso personalmente.”

En la misma línea, el jefe comunal de Brandsen, Daniel Cappelletti, le dijo a este diario que “ni siquiera conoce la historia. Por algo nosotros somos radicales y él se sumó a la política de grande, algo que Alfonsín siempre decía que si se hacía de grande no se hacía bien”. Y añadió: “Con estas declaraciones quiere romper Juntos, pero es una coalición con musculo. Lamento tener que disentir de este modo, per tiene que lavarse la boca antes de hablar de Yrigoyen, que fue el primer gobierno que garantizó libertades y puso al país en el mundo. Si él cree que eso es populismo es su problema. Pero no rompe la alianza. Es algo que tiene que hacer reflexionar a los que están a su lado”.

Consultado por este medio, otro intendente dejó en claro el panorama. “El PRO tiene que salir a pelearle al radicalismo para copar la parada y sumar las voces que quiera, como es el caso de (Javier) Milei. Pero no. Los radicales sabemos que la gente tiene en claro que quien gobernó fue el PRO y que el presidente fue Macri. La mención de Yrigoyen es un detalle detrás de la verdadera pelea”.

El análisis detrás del round mediático es quién termina siendo hoy el partido que da el visto bueno o no para determinados temas de peso ya en camino por la contienda interna.

Quien también agregó su voz fue el jefe comunal de General Viamonte, Franco Flexas: “Lo de Macri es inentendible. Aun cuando no sepa de historia, no se entiende por qué hace estas declaraciones. De todas maneras, espero que tome el rol que le corresponde, que entienda que su momento ya pasó y que no le complique el camino a su sucesora natural Patricia (Bullrich).

Finalmente agregó: “Ninguna persona va a afectar la unidad de Juntos por el Cambio y está claro que la mayoría de la gente que es parte de los partidos que integran Juntos tampoco quiere que se rompa la unidad. Ese es nuestro verdadero capital político”.

Fuente: Ámbito Financiero

