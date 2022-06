Semanario Tribuna 04-06-2022

En la madrugada del miércoles 1, un delincuente ingresó a la carnicería El Triangulo, ubicada en Paso e Ituzaingó y se llevó una importante suma de dinero, cuchillas y cerca de 40 kilos de mercadería.

El hecho, según testifican las cámaras, ocurrió cerca de las 4 de la madrugada, y el delincuente estuvo en el local cerca de 15 minutos, durante los cuales tuvo tiempo y tranquilidad de robar lo deseado.

“En la cámara se ve claro; un tipo de entre 30 y 40 años, tenía una gorra y entró por la puerta que da a calle Paso para, una vez adentro, reventarme el candado de la puerta de acceso a la carnicería”, detalló a TRIBUNA Sergio Correa, propietario del comercio desde hace más de 13 años.

En total, el sujeto, que partió con sentido a La Dolly, según se ve en cámaras de seguridad de comercios lindantes, se llevó 110 mil pesos, un costillar completo, carne picada, bondiola y matambres; “la plata que tenía la había dejado y correspondía a alquiler, una multa del auto y la recaudación del día. Mucha gente me preguntó por qué no me la había llevado, pero en más de 13 años que hace que estoy acá nunca me pasó nada”, agregó.

CAMARAS

Tanto la cámara del interior del local como la del comercio que está enfrente dieron testimonio del robo y la huída del ladrón; “ahora estoy esperando ver las imágenes de la de Rivadavia para ver si efectivamente lo estaba esperando un auto cruzando las vías”, acotó el comerciante.

Esto lo dice en base a la cantidad de mercadería que se llevó; “se llevó más de 40 kilos y mucho no puede andar con tanto peso encima. La verdad que desde la policía se portaron muy bien en todo momento, pero creo que falta ese dato que puede ser importante para la investigación”, manifestó Sergio, quien sospecha que el delincuente “es alguien conocido”.

Es por esto que desde la policía comunal analiza cámaras de seguridad de la zona e investiga si el delincuente actuó sólo o con complicidad de otro u otros.

