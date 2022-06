La periodista abrió su corazón y detalló cómo se encuentra sentimentalmente. Asimismo, remarcó que su pasión por el periodismo no la hizo relegar «para nada» su vida personal. Publicó Revista Gente.

Carolina Amoroso se considera una «enamorada del oficio periodístico», sin embargo, remarca que su carrera profesional no ha interferido para nada en cuestiones personales: «nunca». De hecho, señala que aún cuando quiere desconectar de su trabajo se pone a ver documentales que terminan atravesando temáticas que toca en la diaria: «Es cierto cuando digo que a mí me apasiona mucho el periodismo».

Asimismo, la periodista de 36 años que desde muy niña tuvo una vida nómada por el laburo de su padre -vivió en tres países: Argentina, Ecuador y Venezuela- disfruta mucho de la literatura: «me gusta mucho la escritura y la poesía, al igual que la música o la expresión a través del baile. Tomo clases de baile, me gusta mucho bailar y sentir esa conexión con el cuerpo», expresó.

Bajo ese marco, tras ser consultada, Amoroso le reveló a GENTE cómo se encuentra sentimentalmente: «En lo sentimental…(repite en voz alta y profunda) Bueno, estoy sola(…)», respondió pensativa.

Y añade: «Igual me parece interesante la forma en la que formulás la pregunta, porque ‘en lo sentimental’ es una forma muy amplia… (se ríe)»

Sobre esa línea, Carolina señaló que tiene «una red muy potente» en la que se apoya en todos los aspectos. Una red conformada por sus amigos, amigas, por las personas que se siente hermanada por el oficio y su familia.

«Mis sobrinas, que aunque están lejos, son como ángeles que vinieron a mi vida y que me hacen creer en un mundo más lindo del que muchas veces me toca contar por el periodismo que hago. Así que sí, sentimentalmente estoy muy bien. En cuanto a pareja, no, no estoy en pareja», remarcó.

Carolina Amoroso y sus planes de formar una familia

Por otra parte, la conductora de TN Internacional manifestó que le gustaría «en algún momento» formar una familia: «No lo vivo con ansiedad. No lo tengo como un mandato», remarcó.

Y aclaró: «De todos modos, yo no diría que estoy abocada al periodismo entonces relego mi vida personal. Yo al periodismo no tengo nada que reprocharle, por el contrario, tengo mucho para agradecerle».

En ese sentido, Carolina Amoroso confesó, que si bien, estuvo en pareja tiempo atrás, estas relaciones llegaron a su fin por un tema de ciclo propio de la pareja, a su vez, indicó entre risas que «el periodismo es un gran amor» en su vida.

