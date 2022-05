Carolina Amoroso: “En la migración forzada hay un componente de humillación y de mayor incertidumbre”

La periodista Carolina Amoroso visitó los estudios de REALPOLITIK TELEVISIÓN para contar cómo llegó a trabajar periodísticamente cubriendo la invasión rusa a Ucrania y su recorrida por el mundo. “Hay un respeto y un compromiso con ese que te está revelando su dolor”, estimó.

La cronista de TN contó que nació en Brandsen y, por traslados laborales de su padre, que era petrolero, vivió en Río Gallegos, Venezuela y Ecuador: “La expatriación y el desarraigo son una marca de vida para mí”, reflexionó. En relación a cómo eligió el periodismo, destacó: “Mi mamá es profesora de Letras y me inculcó siempre el amor por las artes, la música, la literatura como una forma de contarnos historias distintas frente a una realidad que a veces nos parece insoportable”.

“A mí el periodismo no solamente me dio la posibilidad de conocer personas mejores que me desafiaron como ser humano y profesional, sino que me dio la posibilidad de sentir que yo podía hacer algo que importaba, que sea parte de una gran misión que es, por ejemplo, acercarme al dolor de las personas, que para mí hoy es un propósito vital”, valoró.

A su vez, Amoroso se refirió a su libro “Llorarás. Historias del éxodo venezolano”, del cual destaca la importancia de empatizar con el otro: “Cuando alguien te comparte su dolor te está compartiendo lo más sagrado que tenemos. O sea que en primera instancia hay un respeto y un compromiso con ese que te está revelando su dolor”, comentó. “Establezco una diferenciación profunda entre entender un proceso de migración forzada, de destierro y un proceso de migración. En la migración forzada hay un componente de humillación y de mayor incertidumbre en muchísimos casos. Por eso hablo de la delicadeza con la que nos tenemos que aproximar a las crisis humanitarias y migratorias cuando las contamos”, sostuvo.

Por otra parte, compartió sus sensaciones de la cobertura del inicio de la guerra en Europa, cuando se produjo el éxodo masivo de ucranianos: “Era como una bofetada de pasado, era como sacada de un libro de la segunda guerra mundial. La gente no entendía cómo de un día para el otro empezaron a bombardear la ciudad en que la que vivía», analizó.

En esa línea, recalcó “el nivel de humillación que hay en todo eso, de reducción de la humanidad a la mera supervivencia y a un estado de alerta permanente que claramente está en las antípodas de lo que se considera la dignidad humana». «Esa herida profunda que es la guerra, y que además está en la memoria de generaciones y generaciones en estos pueblos diezmados de Europa del este, la ves apenas entrás y en cada rincón”, concluyó. Carolina Amoroso conduce “Bella y Bestia” junto a Nicolás Wiñazki en TN, de domingo a jueves a las 23.00; “TN Internacional”, los sábados a las 14.00; “3 Hemisferios”, los sábados de 17.00 a 19.00 en Radio Rivadavia; y “Día de Tregua” en Radio con Vos, los domingos de 15.00 a 16.00. Hace unos días la periodista participó de la Feria del Libro, donde presentó su nuevo libro que escribió con Juan Meriño, “Hackear la Argentina”, con entrevistas a los principales líderes del ecosistema emprendedor.

