En declaraciones al portal grupolaprovincia.com, el Concejal Federico Branz se refirió con declaraciones contundentes a las áreas de Salud, Seguridad, Viviendas y otras, marcando grandes y graves falencias de la gestión de Cambiemos.

Inseguridad y abandono de la salud pública en Brandsen: Apuntan a Daniel Cappelletti por su «gestión deficitaria»

En diálogo exclusivo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el concejal del Frente de Todos de Brandsen, Federico Branz, se refirió a la situación del distrito. “Hay una carencia de políticas públicas, una inacción permanente por parte del Gobierno municipal”, aseguró. Asimismo, dijo que los vecinos son “víctimas de episodios periódicos de inseguridad” y que el servicio de salud es “muy deficitario”

Me gustaría conocer su análisis de la gestión de Daniel Cappelletti al frente del Municipio local.

Estamos ya en el séptimo año de gestión del gobierno municipal macrista de Daniel Cappelletti, en un municipio que no se ha desarrollado a lo largo del tiempo. Un municipio chato, carente de la presencia del Estado. Tenemos una carencia notable de la capacidad y de la intención de gestionar para solucionar los problemas de vecinos y vecinas, como también para cumplir las obligaciones básicas dentro del rol estatal del municipio.

¿Con qué reclamos vecinales se encuentra cuando recorre los barrios de la ciudad?

Son múltiples, principalmente la falta de obra pública. Cuando recorremos barrios, localidades, tenemos innumerables quejas. Gente que no puede salir de su casa cuando llueve por el estado de las calles, por los anegamientos, realmente están destruidas las calles y en épocas previas a las elecciones van tapando parches, pero es notable la carencia de la obra pública.

Después tenemos un sistema de salud, de prestación del servicio de salud muy deficitario. Pasamos la pandemia que motivó que los servicios de salud se volvieran hospitalocéntricos, privando la atención en los CAPS en cada uno de los barrios.

Ahora ya la pandemia ha pasado y no se consiguen turnos para atenderse en el hospital o en los centros de salud, se dan turnos a dos meses. Es un problema muy importante esta dificultad o trabas en la atención de la salud.

El tema seguridad también es muy importante. Hace mucho tiempo que en Brandsen estamos siendo víctimas de episodios periódicos de inseguridad, de robos en viviendas, con niveles altísimos de violencia, muy similares a los que veíamos desde siempre por televisión. Acá en Brandsen, pueblo rural del interior, eso no sucedía y ahora ya es moneda corriente.

Nosotros como bloque estamos muy preocupados y ocupados por la situación de la seguridad en Brandsen, generando vínculos con el Ministerio de Seguridad de la Provincia. Recientemente se reactivó el Foro de Seguridad del distrito y estamos para dar una mano, porque no queremos más el nivel de inseguridad que estamos padeciendo en todo el distrito.

¿Cómo es el diálogo que mantienen con el Ejecutivo local? ¿Escuchan lo que ustedes plantean como oposición?

En la última Apertura de Sesiones del Concejo Deliberante, el intendente nos contó prácticamente que vivimos en Disney, que Brandsen es una ciudad modelo, pujante, con un sistema de salud que funciona de maravillas, llenos de obras públicas, de proyectos. Creo que hay una enorme discordancia entre el Brandsen que relata el intendente y el Brandsen que vive la gente de los barrios de las localidades.

No solo los problemas de salud, de las obras públicas, del estado de las calles, de la inseguridad. Hay un problema tremendo de déficit de viviendas. Hace años que no hay un plan de viviendas. Hoy los jóvenes no pueden acceder a la vivienda propia, ni siquiera a un terreno, sumado al problema de la falta de empleo. No consiguen trabajo porque no se radican empresas.

El diálogo es difícil cuando hay semejante discordancia entre lo que relata el intendente y la realidad. Y cuando hay tanto déficit de políticas públicas, del rol del Estado, es cuando los ciudadanos y ciudadanas se empiezan a preguntar para dónde ir.

Nosotros permanentemente proponemos el diálogo, proponemos y estamos en el Concejo Deliberante tratando de llegar a consensos, gestionando para los vecinos y vecinas. En la pandemia tampoco hubo acciones para apuntalar a los sectores perjudicados y siempre las soluciones salen desde el seno de la sociedad.

Por ejemplo, desde nuestro espacio político, la Agrupación 21 de Octubre, que pertenece al peronismo de Brandsen, contribuimos a que no se pierda más empleo en nuestro distrito. Desarrollamos un protocolo y generamos convenios con la Cámara de Comercio local, con quienes logramos que el comercio en general pudiera volver a trabajar con protocolos.

En infraestructura del hospital, de insumos, siempre se está a la merced de lo que done la cooperadora del hospital. Permanentemente hay una carencia de políticas públicas, una inacción permanente por parte del gobierno municipal.

Si pudiera definir en una o en dos palabras la gestión de Cappelletti, ¿cuáles serían?

Deficitaria. Una gestión donde siempre los problemas o las falencias se le echa la culpa a la provincia o a la Nación y las cosas positivas son gracias a la gestión municipal.

Por ejemplo, se le echa culpa a la Provincia por las falencias del hospital municipal. Hace siete años que está este gobierno local y no es cuestión de banderas políticas, porque entre 2015 y 2019 donde coincidía la alianza del Gobierno municipal con la provincia de Buenos Aires, se realizaron muchísimas menos obras que a partir de la actual gestión provincial del Frente de Todos.

Esto muestra la buena voluntad del gobernador Axel Kicillof y su gabinete que tienen conciencia del rol estatal y la necesidad de apuntalar a todos los distritos más allá del signo política de quien gobierna

Reportaje Grupo La Provincia a Federico Branz

Grupo La Provincia

