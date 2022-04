Oscar De Franco está luchando por su vida. Sus días los está pasando en la terapia intensiva de un sanatorio de Berazategui a la espera de una solución por parte de PAMI, con el envío de un insumo de mucha importancia para la operación que deben realizarle lo más rápido posible.

Marcela Rodríguez, pareja de Oscar nos comenta que “Oscar está esperando desde hace una semana que le envíen de PAMI, un Set de Microcoils de liberación controlada para tratamiento de aneurismas cerebrales, y luego realizarle la cirugía correspondiente. Hace una semana que le hicieron una intervención y cuando la doctora salió nos dijo “ya en carácter de urgente enviamos el pedido a PAMI.

Eso fue el martes pasado, el jueves le dicen a la hija de Oscar que el pedido no se había realizado porque faltaba la tomografía que le habían realizado en La Plata cuando se descompuso. Por este motivo el jueves a la noche en el sanatorio donde está internado le hacen una tomografía y luego nos muestran que realizaron el pedido. El domingo me llaman para decirme que habían recibido el informe escrito, pero faltaba el CD donde estaban las imágenes. El domingo no atiende nadie y por eso tuvimos que esperar a ayer (lunes) a la mañana y en el sanatorio a las 11 de la mañana nos dicen que ya enviaron el CD con las imágenes”.

Oscar De Franco

Marcela nos comenta que la hija de Oscar solicitó ayuda al Intendente de Brandsen y a Guillermo Roldan, el titular de PAMI de Brandsen, “nosotros vemos que sigue pasando el tiempo y el pedido no llega. Oscar está corriendo riesgo de vida por dilatar tanto este envío. Nosotros no sabemos si es PAMI central, el sanatorio o quién es que debe solucionar el problema. Por eso nuestra desesperación. Queremos ver si haciéndolo público, alguien puede llegar a hacer algo más rápido”

¿Qué dicen las autoridades de PAMI Brandsen?

Infobrandsen se comunicó con Guillermo Roldan, titular del PAMI Brandsen.

Indicó que desde aquí se hizo todo lo posible para su internación, “De Franco tuvo un cuadro muy complicado y fue a terapia. Desde PAMI le conseguimos en Berazategui, un lugar con más infraestructura y en ese lugar hicieron un pedido de insumo para una cirugía. Es muy delicado porque no es un insumo como cualquier prótesis común, es un insumo específico para la cabeza. Ese trámite lo hace el sanatorio donde está con un pedido de compra vía de excepción a PAMI central. Nosotros no podemos hacer nada y lo que podemos hacer lo estamos haciendo, que es seguir el recorrido del trámite. Pero no pasa por acá, no pasa por nosotros”.

Roldan amplió indicando que anoche se enteró que el archivo que necesitaban para tener el insumo estaba en determinado formato que no lo pudieron abrir. “Hoy a la mañana lo corrigieron y el insumo ya está pedido para la compra. Es posible que entre hoy y mañana se tendría que resolver la compra del insumo”.

Volvió a insistir que PAMI Brandsen no tiene posibilidades de intervenir en el trámite de compra, pero “sí puedo mirar, si puedo reclamar y estoy arriba todo el tiempo haciendo el reclamo. Puedo ver el recorrido del trámite por el sistema, pero después más que eso no, no soy médico, no lo pido, no lo cargo y no puedo hacer nada. Yo ya hablé con PAMI Central y lo volví a pedir. Ante cualquier novedad quiero que me avisen para ver si puedo ayudar, pero más que eso no está a mi alcance. He hablado con las autoridades y con familiares para explicarle los pormenores”.

