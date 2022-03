En el marco de entrevistas a escritores del interior de la Provincia de Buenos Aires, el sitio Testimonios BA dialogó con el poeta y dramaturgo Luis Holgado, quien reside en nuestra localidad.

Escribir es un oficio, una pasión y un camino que busca hallar al lector. El escritor es parte del engranaje cultural de un determinado lugar; conocer el mundo de la gente del interior es en muchos puntos bien disímil al mundo de las grandes urbes. El desafío es conocer más para comprender mejor.

Hoy nos acompaña Luis Holgado, nacido en La Plata y residente en Brandsen.

¿Desde cúando se inicia tu pasión por las letras y cómo fueron tus comienzos literarios?

Creo que desde muy chico, leyendo a Jackson, Smith, Calgari, todo aquello que son aventuras.

Escribí, cuento y poesías. Pero mis comienzos, por obligación económica, fueron en el teatro, desde el momento en que comencé a dirigir, como eran muy caros los derechos que había que pagarle a los autores, decidí empezar a escribir dramaturgia, mi primera obra fue El Teléfono Turquesa, una comedia musical para toda la familia (en esa época, los destrozones de siempre acababan con cuanto teléfono público había en las calle, de allí que se me ocurrió (humanizarlo) para ver si podría aportar a la eliminación de estos ataques y así fue. Tengo 9 obras de teatro estrenadas, tanto para adultos como para niños y un éxito con todas mis obras de humor.

¿Cuál o cuáles libros has publicado?

Cara de lunes y otras aberraciones (teatro de humor), Intriga en Brandsen y otros cuentos, Postales de mi pueblo (Poesía), El monte de los retratos (Poesía), ganador del XXIII concurso internacional De Los Cuatro Vientos, No hizo falta cremarlo (Cuentos), La sangre puta (Novela), Tequila (Narrativa de viaje), El fin del paraíso (Novela), Trovador de sueños (Poesía), Ponga una secta (Teatro de humor), Trovador de sueños 2da.edición mejorada, Terror en Brandsen (Narrativa de suspenso), Tras las huellas de Ulises por Grecia y Turquía (Narrativa de viaje), Alto Voltaje (Cuentos y poesía erótica) y Terror en Brandsen 2 Fenómenos paranormales.

¿Cómo es la vida de un escritor en el interior de la provincia? Ventajas y desventajas a la hora de ser leído y/o publicado

En mi caso, promociono por diversos medios, escritos, radiales y televisivos, me pongo en contacto con los conductores y destino 2 o 3 libros a cada uno para que sorteen entre sus oyentes, lectores o televidentes, eso proporciona publicidad de la obra, además mis libros siempre están en venta no sólo en librerías, sino, en otros comercios de variadas ramas. Acá les dejo un porcentaje, 30% por lo general. Sé que mis libros se venden, por lo tanto, siempre destino una cantidad, que va sin cargo, para la promoción. Asimismo, los presento en todos los lugares que puedo.

¿Qué es poesía para vos? ¿Cuál es tu humor como poeta y escritora en general?

La poesía es la expresión del alma y además la que recoge en pocas palabras la historia de la vida. Mi humor siempre es bueno, lo que siempre hago es no dejar de investigar diversos temas que me atraen.

Mencioname algunos de tus escritores admirados y el porqué de la elección

Buenos hay muchos, Williams Faulkner (me cambió la cabeza, en la forma de platear una obra), García Márquez (y su realismo mágico), Guillen (también me dio mucho en el formato de poesía) Roa Bastos, Bioy Casares, Franz Kafka (Lo estudié y actué en el teatro), Molliere (un genio del humor), Wilburg Smith (otro genial narrador de obras fantásticas), Borges, José Saramago, Mario Vargas Llosa, en fin, podría nombrarte mil.

¿Cuál es el centro del primero de tus libros?

Era una época en que el público necesitaba humor, de allí y recogiendo cuáles eran las cosas que le preocupaban al pueblo, surgió el tema de hacerlos reír de sus propios problemas.

¿Formás parte de alguna asociación de escritores?

Si de la Sociedad General de Autores de Argentina, fui fundador y presidente del Círculo de Escritores y lectores Brandseños y actualmente presido la SER Sociedad de Escritores Regionales.

¿Cuál considerás que es el rol de las asociaciones de escritores?

Pues entre otras cosas, apoyo, facilitarle cursos y/o prácticas de escritura y lugares, viáticos, conectarlo a unos con otros, Que puedan presentar sus obras en otras ciudades y países.

Los escritores como tantos otros son eslabones de la cultura nacional, provincial y local; qué actividades realizás con respecto a la difusión de tus obras y las de otros autores.

Esto en parte lo mencioné más arriba, además de los medios, participamos de exposiciones, ferias en la vía pública, presentaciones de libros en todos los lugares en que la SER tiene contacto.

¿Cuál es tu búsqueda como escritora, si es que la hay?

No me interesa la fama como escritor, eso me traería un dolor de cabeza, recibo en forma permanente la opinión de los lectores de las obras y a todos les digo: no me adules ni me mientas, ¿te gustó o no y por qué?

¿Qué opinás de los certámenes literarios? Mencioná algunos de los premios recibidos.

Son útiles, aunque algunos son extremadamente localistas y eso es muy malo, mis premios, tengo varios internacionales: Mención de Honor en España, 2do. Premio en narrativa en Lebu Chile, 1er premio Haroldo Conti en Chacabuco, 1er. y 7 segundos Premios en Failap, 1er. Premio poesía en el Círculo Palabras de alma de Berisso, 2do y 3er. Premio y varias menciones en la Federación de Entidades Extranjeras de Berisso, 1er Premio cuento en el festival A lonja y guitarra en Santa Fe, menciones de Honor en Miami, Nueva York y en México. Sólo algunos, tengo más.

¿En qué proyecto estás trabajando actualmente?

Este año editaré cuento y para el año próximo espero terminar un policial negro.

Currículum Básico Luis Holgado, nacido en La Plata, 66 años. Periodista Deportivo y fotógrafo. Actor y Director Teatral, productor general y ejecutivo y conductor de programas en radio y televisión, estudio de escritura dramática en la Comedia de la provincia Profesor Roberto Tito Cossa, dirección teatral con Norberto Barrutti UNLP, licenciatura en ciencias sociales y humanidades 5to año incompleto UNQ. Programas de radio: Sábados Argentinos y Tangos de 11 puntos Coordinador, Radio Provincia, Charlas de café conductor y productor: AM Rocha, La Marca conductor y productor AM Rocha y FM 98,5 De Berisso, Café y coñac: corresponsal en Mar del Plata, radio Universidad de La Plata. Sunset Boulevard FM Movilero Mar del Plata, conductor y productor de Ser o no ser, esa es la cuestión, Tango, canción de Buenos Aires y De bombachas y alpargatas bigotudas (Idem) Radio América, Tinta de Escritores Radio de Madrid, Zeno FM de Los Ángeles, radio Mixco de Guatemala, FM Naranjo de Córdoba Capital y radio El Ascensor de la ciudad de BSAS. Corresponsal de radio Continental de la ciudad de México. Como actor realicé 45 piezas, como director 11 y como autor 9 estrenadas. Realicé varias giras teatrales, por México, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Chile y Perú, mis libros fueron presentados en varios países: Brasil, México, Ecuador, Cuba, Grecia y Turquía. Programas de tv, como productor ejecutivo La Tarde en Multicanal, Teatro en el río de la Plata, canal 2, Tango en América TV, critico de espectáculos. Tengo a la fecha editados 16 títulos. He recibido el diploma por mi aporte a la cultura local de Brandsen. Personalidad Destacada del mundo del espectáculo año 2009 Ministerio de Cultura de Venezuela. Personalidad del tango en Porto Alegre Brasil. Personalidad cultural más allá de las fronteras Centro Cultural Sureado de porto Alegre. Personalidad de la cultura Centro Sureado (Brasil) Embajador Cultural del colectivo internacional Mosaicos y Letras. Embajador de la cultura por el Pax Executive Committe de Israel. Me desempeñé también como productor discográfico, fui actor y maquillador en cine. Fundador y expresidente del Círculo de Escritores Brandseños y actual presidente de la SER Sociedad de Escritores Regionales.

Fuente: Testimonios BA