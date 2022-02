La Oficina de Empleo Municipal informa que se encuentra abierta la convocatoria para realizar ENTRENAMIENTO PARA EL TRABAJO, como operario en una empresa de nuestra localidad. Dicho entrenamiento se encuentra en el marco del programa nacional TE SUMO y cuenta con 8 vacantes disponibles.

El entrenamiento es una capacitación dentro del ámbito de laboral que se realiza de lunes a viernes, 4 hs diarias y durante 6 meses, en los cuales los entrenados cobran un incentivo.

Si te interesa participar debes cumplir con los siguientes requisitos excluyentes:

Ser hombre.

Tener entre 18 y 24 años.

Tener el secundario completo (No podes tener materias pendientes).

No estar trabajando en relación de dependencia.

No cobrar pensiones o programas sociales.

No tener monotributo.

Si cumplís con TODOS los requisitos podes presentarte en la Oficina de Empleo, Av. Sáenz Peña Nº676, con tu CV los días: viernes 25 de febrero y miércoles 2 de marzo de 9.30 a 13.00 hs.

Dirección de prensa | Municipalidad de Brandsen | Tel: 02223-442201 int. 148 | prensa@brandsen.gob.ar | Visite área de prensa