El 27 de marzo habrá elecciones internas en el Partido Justicialista y quedarán definidas las autoridades del partido en los distintos municipios. Para eso el jueves venció el plazo para presentar lista y en Brandsen lo hizo una sola.

Como sucede en forma permanente, la ocasión sirvió una vez más para las grandes diferencias que existen entre los representantes de las distintas agrupaciones.

Es que peronistas son todos, pero no todos están en el peronismo. Y estos se ven relegados a la hora de conformar listas, pero también existen quienes están y tampoco son tomados en cuenta. ¿Quién tiene la razón? Es una cuestión muy difícil de resolver en el Justicialismo cuando en realidad, en distintos momentos, todos se enojan con todos, aunque todos hablen de la unidad.

La lista que se presentó de Brandsen llevará a Gastón Arias como Presidente de partido y para eso vino trabajando durante el último tiempo.

La conformación de la lista dejó tela para todo tipo de análisis. Satisfechos, enojados por no estar en el lugar esperado, muy enojados por quedar relegados, por no ser consultados, por ser totalmente ignorados y molestos por lo arbitrario. Pero también existen los que apoyan y están conformes con la lista que se logró. En definitiva, no muy distinto a otras oportunidades.

Federico Branz

Por el lado de Federico Branz, cuya representación integrará el Consejo su visión es positiva y mira adelante “hemos conformado la lista de Unidad del nuevo Consejo del PJ de Brandsen. Los dirigentes y quienes representamos al peronismo en la función pública, tenemos la obligación y el compromiso de conformar un espacio representativo plural, que apueste a desarrollar un proyecto sólido, constructivo, que nos lleve a fortalecer el Peronismo local y así recuperar la intendencia en el 2023”.

Sin embargo, no solo apuesta al futuro, también hace una crítica al pasado manifestando, “no tiene ningún sentido reproducir prácticas históricas que nos llevaron a esta realidad. Por eso mismo, confío plenamente en este nuevo proceso en el que debemos escuchar a las bases y trabajar por un proyecto común, dejando de lado individualismos”.

José González

También conversó con Infobrandsen José González, actual Presidente del partido que, si bien hizo alguna crítica, fue más contemporizador que lo que le adjudican muchas versiones. “yo había decidido hace bastante y se lo había comentado al Consejo que cuando terminábamos este mandato, me iba. Por varios motivos, el principal es que estuve mucho tiempo. Cuatro año como secretario general, cuatro como vice y seis de presidente. Estaba convencido que era una etapa terminada. Estando en el PJ asumí que el PJ tenía que ser el gran ordenador de los distintos sectores internos. lo asumía con una gran responsabilidad para lograr la tan mencionada unidad y eso transformado en triunfo electoral. Es complejo, porque cuando el PJ. los convocaba, todos coincidían en que la unidad era la que nos podía llevar al triunfo, pero por otros intereses y posiciones muy personales, no se lograba. A la sociedad le costaba ver que estábamos unidos. Este nuevo Consejo tiene la responsabilidad de la construcción política y la reparación de todos los sectores internos. Y algo importante, en este tiempo previo a las próximas elecciones, mostrar que la unidad de todos los sectores esta consolida. Si lo logramos existen todas las chances para el 23”.

González ve bien la conformación de la lista, pero se nota alguna coincidencia con lo expresado por Noguera cuando afirma que una semana antes del vencimiento conversó sobre el tema con Arias y cuando llegó el momento de conformar la lista, Arias no lo llamó. Y coincide con Arias cuando reconoce, “históricamente, cuando hay cambios nunca hay unanimidad, pero también es cierto que se tiene la posibilidad de armar otra lista y poder competir. A mí, previo al cierre de lista, nadie me consultó”.

Lucas Bronicardi

Otras de las caras visibles que más figuraron en las últimas elecciones fue Lucas Bronicardi, que también dejo su punto de vista crítico, sobre la renovación del Justicialismo que se nos viene, “con relación a la convocatoria pienso que debería haber sido más amplia y dirigida a todos los sectores y protagonistas del Frente de Todos. La falta de amplitud provoca heridas en todo el espectro Peronista y del Frente de Todos. Entiendo el enojo y decepción de algunos compañeros y compañeras. Hay sectores muy representativos que debemos tener en cuenta. De todas maneras, a mí me conduce Mario Seco y sigo sus instrucciones. Espero que a futuro se avance hacia un Frente de Todos amplio e inclusivo con miras de renovar”.

Bronicardi se refirió a la renovación que manifiesta siempre buscó, “renovar es nuestro camino desde que nos presentamos en las elecciones del año 2019 y 2021. Seguiremos esa línea. Le deseo a las nuevas autoridades del partido un próspero mandato”.

Alberto Noguera

Alberto Noguera fue muy crítico y contundente con sus apreciaciones, por lejos el que apuntó más fuerte a la discrecionalidad que se utilizó a la hora del armado de la lista. Un indiscutido peronista que, a pesar de integrar la lista de otro movimiento, (junto a Lucas Bronicardi) pretendía que por lo menos se los convocara para ir formando la tan mencionada unidad que nunca llega, “me parece un Consejo totalmente sectario, en el que el ex Intendente Gastón Arias se llevó a 12 miembros del Consejo de Partido. No veo muchos sectores participando dentro de esa lista, como por ejemplo el Frente Renovador, donde más allá que algunos estén en este partido, creo que hay compañeros que están afiliados al partido Justicialista que perfectamente podían haber sido incluidos. Lo noto muy sectario. Veo solo dos o tres sectores. No veo al Presidente de Partido (José González) y me parece una falta de respeto que no esté, cuando fue parte desde la gestión de Alejandro Arlia. Me parece un Consejo discriminador, sectario, destractador. Tampoco veo compañeros del sector de Lucas Bronicardi y ahí existen muchos compañeros. Fue conformado entre gallos y media noche. Un Consejo conformado en forma oscura. Gastón Arias dice que se pueden conformar otras listas, pero la fecha fue sorpresiva, yo me enteré el día miércoles que el jueves vencían los plazos para hacer la entrega de la lista. Una falta de respeto a muchos compañeros”.

Noguera cerró anticipando lo que según su visión podría pasar “Todo bien, pero una lástima que pase ésto. Yo hubiese convocado a uno de cada sector y todos adentro. Algunos de los que están es porque fueron a presionar, sino también quedaban afuera. Por supuesto va a ser difícil trabajar para el 2023 con esta gente”.

Por otro lado, se manifiestan que no se convocó a varias figuras del Peronismo local porque están en diferentes partidos y no en el PJ, y mencionan por ejemplo al Frente Grande, Frente Renovador, Nuevo Encuentro, Movimiento Evita y otros. Agregan que esos partidos tienen sus propias internas.

Gastón Arias

Que dice Arias respecto al tema; “entre diferentes dirigentes que representan a la mayoría de los espacios y agrupaciones activos del Peronismo de Brandsen, conformamos una lista para representar al Consejo de Partido Justicialista del Distrito. Dicha lista la encabezo como Candidato a Presidente para los próximos 4 años que es lo que dura el mandato”

Respecto a los objetivos indicó, “en primer lugar la organización del partido como columna vertebral del hoy llamado Frente de Todos con vistas a la próxima elección a cargos ejecutivos del 2023; construir un proyecto político y generar un plan de gobierno a nivel local con claros principios peronistas. El Peronismo es alternativa, pero ha quedado lejos de ser gobierno y es nuestro deber que ahora saque a Brandsen de la decadencia en la que se encuentra con los últimos 6 años de Cambiemos. Luego es ordenar la problemática que genera un padrón absolutamente obsoleto, incompleto, desordenado y viejo, que no incluye a una gran cantidad muy considerable de compañeros y compañeras que, si bien se han afiliado en alguna oportunidad, no figuran en el padrón; además de no incluir en la actualidad a los jóvenes”.

Respecto a la unidad con quienes quedaron afuera manifestó “en el momento que se decida formar el Frente electoral, desde el Partido Justicialista convocaremos a todos aquellos que están normalmente conformando el Frente y lo haremos para ver si podemos lograr una sola lista para las elecciones del 2023. Hoy no puedo decir si hay otra lista para autoridades oficializada, porque el Partido recién el lunes empieza a oficializar las listas que se han presentado. Acá tranquilamente podrían haber presentado otra lista. Ni hablemos de aquellos que se quejan y están desde hace ocho años conformando el Consejo de Partido actual y que contiene, como irregularidades, varios miembros que no figuran en el padrón del Justicialismo. Nosotros en los 28 lugares y los Congresales a la Provincia, además de respetar el cupo femenino y masculino en porcentajes iguales, todos con afiliados al Justicialismo”.

Algunos reclaman por puestos y otros indican que varios integrantes del actual Consejo de Partido se incluyeron en la nueva lista.

El Partido Justicialista de Brandsen comenzó su tire y afloje hace la meta del 23.

Conformación de la lista presentada.

PRESIDENTE; Gastón Arias.

VICEPRESIDENTE; Martin Cornejo

SECRETARIA GENERAL; Sandra Gallardo.

SECRETARIA ADMINISTRATIVO Y DE ACTAS; Fabian Almeida.

SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN; María Laura Cañete.

SECRETARIA DE FORMACIÓN POLÍTICA; Lilia Torps.

SECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO; Osvaldo Pérez.

SECRETARIO DE RELACIONES; Juan Carlos Magyary.

SECRETARIA DE FINANZAS; Claudia Neyra.

SECRETARIA DE CULTURA Y COMUNICACIÓN; Gabriela Cienfuegos.

SECRETARIA DE LA MUJER; María Sol Guerin Stabile.

SECRETARIO DE ASUNTOS GREMIALES; Diego Barrio.

SECRETARIO DE LA JUVENTUD; Diego González.

SECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS; Guido Carlotto.

SECRETARIO TÉCNICO Y PROFESIONAL; Gustavo Ríos.

SECRETARIA DE DISCAPACIDAD; Susana del Valle Veliz.

