Miguel Paré quiere empezar a reconstruir, y cerrar, por qué no, su historia de vida; una historia llena de claroscuros, de lugares vagos y de datos que no terminan de encuadrarse para hacerla, al menos, comprensible.



Este vecino de 46 años, nacido en Esquina, Corrientes, busca afanosamente a su madre, Rosa Argentina Paré, quien hoy tendría 67 años y de quien apenas tiene alguna referencia.

“La única que sabía la verdadera historia se la llevó a la tumba, que fue mi tía, quien me crió mis primeros años y quien figura en mi partida de nacimiento como mi madre”, comenzó narrando Miguel, que se vino a la Ciudad hace 29 años, justamente buscando a su padre, Florentino Villán, vecino de la Ciudad desde hace 33 años.

La madre de Miguel, según le han contado, apenas lo tuvo debío viajar a la cosecha a una localidad llamada Libertador, también en Corrientes, “pero después no supe más nada. Ni mi padre siquiera me supo decir nada porque ellos no se veían por un conflicto familiar”, dijo sentado en su casa de Las Mandarinas, junto a su mujer, mate en mano.

Sabe poco pero quiere saber más; “por lo menos quiero darle un cierre a mi historia de vida. Mis hijos me preguntan todo el tiempo por su abuela y la verdad que no sé qué decirles”, manifestó.

A sus 13 años, Miguel estuvo a punto de conocer a su mamá, “pero me puse nervioso, me dio miedo y no quise. Yo estaba yendo a pintar una casa y mi patrón desvió el camino para ir a ver a mi madre, que según le dijeron estaba a unas cuadras, pero cuando me dijo de ir, le dije que no quería”, dijo, y ahora un poco se arrepiente.

Después de eso, ninguna novedad más.

TV Y REDES

Corría 2016 y el programa Gente que busca Gente ya estaba afianzado en la pantalla chica; “yo veía que mucha gente iba con menos datos de los que yo tengo y encontraban a su familia, entonces me animé y fui. Pero nadie apareció y esa fue una desilusión muy grande; pero en ese momento el Negro González Oro me dijo ‘si tu mamá no quiere encontrarte nosotros no podemos hacer nada’, pareciera que puede estar pasando eso”, se aventuró a pensar.

Miguel fue hasta allí lleno de esperanza “porque a veces salir en televisión es más importante para este tipo de cosas que cualquier trámite que se pueda hacer, pero lamentablemente, si bien se contactaron conmigo varias personas, nadie pudo ayudarme demasiado”.

Fue ese mismo sentimiento el que lo llevó, semanas atrás, a hacer una publicación en las redes; “tengo más de 700 me gusta y otros tantos comentarios, pero nadie da en la tecla. Mucha gente de apellido Paré que dice ser pariente y hasta una mujer que dijo conocer a mi madre, pero que después me desadmitió: no sé qué pensar, pero no pierdo las esperanzas”, destacó Paré, cuya hermana mayor, hija de su madre y su padre, falleció hace varios años en Corrientes.

SIN MIEDO

Miguel, padre de 5 hijos, no le teme a nada; ni al posible rechazo de su madre ni a la indiferencia ni a enterarse que falleció. “Yo quiero cerrar esta historia porque es algo que últimamente me viene atormentando. Mucha gente me preguntó qué haría si la encuentro y su reacción no es lo que esperaba, pero la verdad que no me importa; quiero terminar con todo esto como sea”, manifestó.

El vecino se recorrió cielo y tierra, pero no tuvo resultados; “fui a Corrientes, a Entre Ríos y hablé con mucha gente, pero no pude sacar nada en concreto”, se lamentó.

La historia de Miguel se sigue escribiendo; con más dudas que certezas, pero con muchas ganas de, de una vez por todas, poder darle un poco de sentido.

Ese sentido que tanta falta le hace; por conocer a su madre, por empezar a cerrar su historia y por, de una vez por todas, reconocerse en su verdadera identidad. Y no baja los brazos, lleno de esperanza.

Semanario Tribuna 5-02-22

