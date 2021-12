Semanario Tribuna 23-12-21

El martes a la noche

Un minimercado céntrico fue víctima, el martes por la noche, de un violento robo cuando su dueña, Daniela Bugallo, se disponía a cerrar las puertas.

Daniela, que aún sigue consternada por los minutos de terror que tuvo que vivir, como todos los días desde que abrieron hace un año y medio, estaba en su local ubicado en Las Heras entre Pueyrredón y Berutti, y se disponía a cerrar; “eran cerca de las 9.15 y ya no andaba nadie, así que me puse a hacer las sumas para cerrar y vi que había alguien atrás del cartel de los snacks, parado y me pareció algo raro”, comenzó contando detrás del mostrador, en el mismo lugar donde vivió, tal vez, los peores 15 minutos de su vida.

Daniela Bugallo

“Cuando voy a salir a acomodar las cosas, veo que entra y me cierra la puerta; y pensé lo peor”, dijo y agregó que se trataba de un sujeto de contextura física grande, de unos 35 años y estaba vestido con ropa oscura, cuello polar y gorro de lana.

“Te voy a lastimar”

Esta frase aún resuena en la cabeza de Daniela, que temió no ver más a sus tres hijos de 13, 11 y 6 años.

“Quedate quieta porque te vengo a robar”, le decía el delincuente; “me hizo pasar atrás del mostrador, me trabó la puerta del lado de adentro con un estante y me decía todo el tiempo ‘te voy a lastimar’ y en lo único que pensaba era en mis nenes”.

Si bien el delincuente se mostró en todo momento tranquilo, “me repetía que me iba a lastimar. Para colmo, la noche anterior había estado con mis tres hijos, y ahí sí que habría sido todo más desesperante”, afirmó esta vecina de Las Acacias.

Dinero y mercadería

En total fueron algo más de 10 minutos que estuvo el sujeto en el local, “pero para mí fueron dos horas. Se llevó dinero de la caja, algo de 10 mil pesos, me revisó varias veces la billetera, y se llevó un celular roto que tenía en la caja como anzuelo”, contó y dijo que su único consuelo fue que esa misma tarde “antes de abrir el local había hecho todas las compras de Navidad; si no me quedaba sin nada que regalarle a mis hijos”.

En un determinado momento, el sujeto le ordenó a Daniela que se tirara al piso, “y ahí aproveché para esconder mi celular. De todas formas me empezó a pedir las llaves y me empecé a desesperar porque tenía miedo de que se quisiera quedar adentro conmigo; para todo esto pasó una vecina que vio la situación y llamó al 911 pero llegaron a los 15 minutos y ya se había ido”, describió.

Según le comentaron, el sujeto, en bici, “tomó por Berutti en dirección a la ruta y me dijeron que les pareció haberlo visto en Sáenz Peña yendo para el lado de Las Mandarinas”, acotó Daniela, que con su marido pusieron su casas y el fondo de comercio en venta hace una semana porque se van a vivir a España con toda la familia y su padre de 94 años; allá ya está su hermano.

“Hice la denuncia en la comisaría y estuvieron los de científica sacando huellas como hasta las 12 de la noche; la verdad que fue un momento de mucha desesperación porque pensé que ni iba a ver más a mis hijos”, finalizó, con el trauma aún en la piel.

