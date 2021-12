Semanario Tribuna 18-12-2021

“Siento una vulnerabilidad absoluta”

Mientras el Padre Juan María Menchacabaso, cura párroco de la Iglesia Santa Rita de Cascia, estaba dando la misa del sábado, entre las 8 y las 9 de la noche, autores ignorados ingresaron a su casa, ubicada a pasos de la entrada a la parroquia, y se llevaron algunas pertenencias y dinero.

“Entiendo que debe haber sido alguien hábil el que actuó porque ingresaron por la puerta sin violentar nada; de hecho, cuando volví después a las horas, ingresé sin ningún problema usando mi llave”, dijo Menchacabaso en diálogo con este Medio.

Padre Juan María Menchacabaso



Juan María no sabe en quién desconfiar; “de mi casa tienen llave apenas tres personas y todas de mi extrema confianza y cuando llegué hice cambiar todo. No sé cómo habrán hecho porque además, cosa que no suele suceder en este tipo de casos, adentro en la casa no había nada revuelto”, destacó.

INTELIGENCIA

Dada la estratégica ubicación de la Parroquia como el horario –a las 8 de lanche aún es casi de día-, Juan María cree que hubo algo de inteligencia previa; “los horarios de las misas son de público conocimiento por lo que creo que pueden haber estudiado los movimientos y sabían que en ese momento la casa estaba sola. Actuaron con audacia”, sentenció, tranquilo, el cura de 32 años.

El botín que se llevaron fueron dos notebook, un celular, una mochila y dinero; “todo estaba en mi lugar de trabajo, que es mi escritorio y creo que una vez que entraron y vieron todo, eso les conformó y se fueron”, agregó y dijo que no cree que hayan estado más de 15 minutos.

Esta hipótesis la sostiene a partir de que al regresar a su casa, cerca de las 11 de la noche, encontró “todo ordenado. Me percaté del robo antes de cenar porque tuve un casamiento y se me hizo tarde, justo me acordé que no había anotado algo en el archivo digital de la parroquia, fui a buscar la notebook y ahí constante que me faltaban la dos cosas; esa y la que usaba para el colegio”, acotó.

VULNERABILIDAD

Lejos de parecer consternado, la sensación que le queda a Menchacabaso es de una “vulnerabilidad absoluta. Este es un hecho que tiene trascendencia porque esta es la parroquia del pueblo y salvo las notebook y mi ropa, lo demás pertenece todo a la comunidad. Ya no se respeta nada”, afirmó Juan Marìa, que en marzo cumplió su primer año al frente de la Santa Rita.

“Fui a la comisaría, hice la denuncia y entregamos las cámaras; en ese sentido la policía se portó muy bien, pero entiendo que hacen lo que pueden”, dijo.

Trascendió al respecto, en contacto con fuentes policiales, que las investigaciones estarían encaminadas.

