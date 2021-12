Cappelletti: “El radicalismo le va a poner equilibro a la necesidad de gobernabilidad”

Fuente https://infocronos.com.ar/

El intendente de Brandsen de Juntos habló con Cronos sobre la apuesta del radicalismo a gobernar la Provincia y la Nación en el 2023. “Facundo Manes va a ser el próximo presidente de los argentinos”, dijo.

El intendente de Brandsen de Juntos, Daniel Cappelletti, conversó con CRONOS sobre el rol del radicalismo en la provincia de Buenos Aires y la necesidad de que la Provincia sea gobernada por bonaerenses.

Según el jefe comunal radical, a Axel Kicillof “le costó mucho tiempo entender la dinámica de la Provincia y recién hoy está queriendo tomar un rumbo diferente”.

Cappelletti llegó al municipio en el 2015 con el 41,81% de los votos y renovó su mandato en el 2019 con el 51,45%. Previamente, se desempeñó como Secretario de Gobierno y Delegado municipal de su localidad y como concejal.

Se postuló a favor de aceptar la re-reelección de los intendentes y redobló la apuesta: propuso un período de seis años para la Presidencia.

“Un presidente que esté doce años en el ejercicio de gobierno tiene la posibilidad de proyectar de verdad si tiene buena fe. Con cuatro y cuatro me parece que únicamente piensa en cómo ganar las intermedias y no perder poder en las cámaras”, explicó ante CRONOS.

-¿Cuál cree que debe ser el rol de radicalismo en la provincia de Buenos Aires?

-El radicalismo tiene un rol preponderante en la composición de ambas cámaras. Gobernamos 32 distritos de los 135 de la Provincia y si sumamos los de Juntos estamos en 70, 72 municipios con algunos vecinalismos. Eso hace un equilibrio territorial en la provincia de Buenos Aires. Si bien no tenemos los más importantes del Conurbano, tenemos muchos distritos importantes del interior.

Creo que el radicalismo va a ser el partido político que, una vez más, le va a poner equilibrio a esta necesidad de gobernabilidad que tienen Axel Kicillof y Alberto Fernández y que nosotros estamos dispuestos a garantizar en el marco de que se respete la ley, la Constitución, la ley orgánica de las municipalidades y de que se respeten cada una de las leyes que hacen a que los intendentes nos sintamos parte de la ejecución de cada uno de los gobiernos.

-¿Cree que se podría apostar a tener un gobernador o gobernadora radical en el 2023?

-Para eso estamos trabajando. Nosotros creemos que tenemos que garantizar gobernabilidad para que, tanto Nación como Provincia, terminen su mandato en forma correcta. Veo algunos sectores internos de su propio movimiento con ganas de interrumpir esos mandatos, cosa que desde el radicalismo pretendemos garantizar.

Tenemos un claro objetivo que es conducir el colectivo de Juntos en la Provincia y en la Nación, queremos tener un gobernador o gobernadora y un presidente de la Nación de la Unión Cívica Radical. Ese es un objetivo que nos hemos fijado y venimos recuperando musculatura día a día.

Argentina lo necesita y es un aporte que desde este centenario partido tenemos la obligación de hacer como contribución a la política y a la democracia, a las instituciones, a recuperar la credibilidad y el respeto por la ley, por la Constitución, por la institucionalidad, por un montón de cosas que se han perdido. Muchas veces para los medios parece que fuera una cosa ya hecha, que ya pasó, y para nosotros no.

Yo tengo un profundo respeto por la Constitución, por la ley, por los vecinos y fundamentalmente por la transparencia y la honestidad que se debe tener en el ejercicio del gobierno, cosa que hoy no estamos viendo.

-¿Está de acuerdo con la reelección indefinida de intendentes?

-No. Yo estoy de acuerdo en que no se puede legislar en forma retroactiva, en consecuencia, creo que debería modificarse el artículo séptimo de la ley en el que plantea que es aplicada a partir del periodo 2015-2019 porque no existe legislación retroactiva, es inconstitucional.

Después, creo que ocho años es un tiempo prudencial y bueno para ejercer la gobernabilidad. Creo que también que se debería volver a modificar la Constitución Nacional y en eso la Constitución de 1854 es sabia respecto a los seis años para un presidente.

Cuatro años es muy poco, dos periodos en el ejercicio de gobierno de un presidente podrían llegar a estar medianamente bien, pero a mí me parece que un primer periodo de seis años en la conducción de un país le permite proyectar y trabajar firmemente para el desarrollo del país.

-¿Por qué seis años?

-Los presidentes o los gobiernos nacionales arrancan pensando en la primera legislativa y siguen pensando en que a los dos años se tienen que ir o que tienen que renovar. Piensan en un proceso de elecciones y no en el país, en el desarrollo, en invertir capital político para sacar a la Argentina de la pobreza.

En algunos casos soy políticamente incorrecto, jamás miro si cada una de mis acciones me van a dar más o menos rédito. Gobierno siempre pensando en lo mejor que le puedo dar a cada uno de mis habitantes y si eso me genera la posibilidad de más votos mejor y si me resta tengo la capacidad de debatir. Pero no pensé nunca desde el primer día cuánto me podía sumar o restar, pero si veo que ocurre en todos los niveles.

Obviamente no es lo mismo gobernar un distrito como el nuestro que el país o la Provincia, pero si lo traspolamos podemos empezar a pensar en este tipo de cosas.

-Se conoció que el Fondo de Infraestructura Municipal, que fue uno de los principales pedidos de los intendentes, no estaría dentro del Presupuesto 2022, ¿qué opinión tiene en ese sentido?

-Lo están negociando. El año pasado pasó algo parecido, se negoció en el marco del tratamiento en Diputados y en Senadores. Yo creo que debería haber sido algo mucho más consensuado con los propios intendentes, yo tenía la esperanza de que se iba a dar de esa manera.

Creo que es necesario, la provincia de Buenos Aires tiene que entender que se tiene que poner en marcha la obra pública para generar movimiento económico en cada uno de los distritos y en la propia Provincia.

El Fondo de Infraestructura Municipal no es únicamente un fondo para generar obras en los distritos, sino que también es un movilizador ascendente respecto a las economías locales y de la Provincia.

Yo, si hubiese sido el gobernador, lo hubiese enviado en el proyecto de presupuesto y discutiría únicamente el monto, no si vamos con el fondo o no. Después, la otra cuestión es que yo he propuesto, desde hace mucho tiempo y a este gobernador también, que los municipios que tenemos hospitales municipales tenemos la necesidad de tener un fondo que nos colabore y que nos ayude para poder financiar la salud. No hay forma de que la salud en los distritos como los nuestros funcione correctamente si no aportamos dinero.

Lo venimos discutiendo desde hace mucho tiempo, la salud y la seguridad no deberían estar en el CUD (Coeficiente Único de Distribución). Esas dos cosas deberían ser financiadas con un fondo específico para eso.

-¿Cuáles son los desafíos de acá en adelante en Brandsen?

-Más allá de tener la mayoría desde el 2015 en el Concejo, no hacemos abuso de ella, tratamos de gobernar en conjunto, cosa que no hemos logrado que nos acompañe la oposición.

Los desafíos que tenemos son tratar de radicar empresas, tratar de generar empleo genuino, ese es un objetivo que me he propuesto para este año en particular. Estamos trabajando mucho respecto a la radicación de industria y tenemos un parque industrial privado, una empresa que llegó a tener 1.000 obreros y hoy tiene 60, pero que tiene una capacidad ociosa del 80%.

Tenemos una zona industrial en la que estamos llevando adelante una obra en conjunto con el ministro de Infraestructura de la Nación, Gabriel Katopodis, para garantizarle a los emprendedores y a los empresarios que puedan radicar más empresas y generar más empleo genuino en nuestro distrito. Ese es el objetivo fundamental que tenemos en estos tiempos. El resto es apuntar muy fuerte a la salud.

