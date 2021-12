ONLY MINE

Una película contada como si fuese un documental o un documental contado como película?

Sea como sea, vas a poder ver de cerca la violencia de toda clase ejercida por un femicida.

La complicidad de algunas personas y el miedo de cerca.

Muy recomendable. Dispobible en Netflix.

El trailer está sólo en Ingles aún.

Una película del 2013 pero que no la había visto hasta hace poco y la verdad vale la pena tomarse el tiempo de verla. No sólo porque da un mensaje original sino porque, a mi entender, maneja un humor distinto a todas las comedias románticas tradicionales, haciéndote reír en momentos que no te lo esperabas. Muy buena película. El trailer pierde puntos por estar en gallego pero bue…

Daniela Grassi Cúpparo

HYPNOTIC

No saben qué ver hoy? Les dejo una sugerencia. Un thriller psicológico muy entretenido. Para el final se podrían haber inventado muchísimos mejores pero eso no le resta puntos. Mirenla y me cuentan.

Acá el tráiler

SUEÑO MORTAL

Es la primer película Tailandesa que veo completa. Interesante y atrapante desde el primer momento. 4 estudiantes que padecen de insomnio se prestan para un estudio que sale mal. Se puede ver en Netflix. Cuánto fue el máximo de tiempo que estuviste sin dormir y cómo te afectó?

TENEMOS QUE HABLAR DE KEVIN

Película del 2011. No es un estreno pero interesante. Cuenta la historia de Kevin, una persona que mostraba algo distinto a los demás desde recién nacido. La madre intentó controlarlo y advertilo pero nadie escuchó hasta que un día provoca una masacre en su escuela. Un poco lenta, pero digna de ver.

Les dejo el trailer oficial de la película.

Una buena película que muestra la realidad que muchas personas gays sufren en sus familias.

#InfoCine El miedo, el qué dirán y muchas cosas más que asustan a quien quiere sólo ser feliz con la persona que ama.

Enseña que el amor es más importante que cualquier prejuicio.

Les dejo el trailer oficial de la película.

Vos, alguna vez tuviste que esconder algo por miedo al qué dirán?

Daniela Grassi Cúpparo.

Para mi gusto una película mala. No pasa nada en ningún momento y me pareció una copia barata de la película «El Maestro del dinero»



Si ustedes la ven pueden explicarme si hay algún mensaje que no entendí?

Les dejo el video del trailer

Daniela Grassi Cúpparo.

Comunidad InfoBrandsen

WhatsApp: 2223508499 Unite a nuestro grupo

Envianos un mail a: info@infobrandsen.com.ar

Seguinos en Instagram: InfoBrandsen

Seguinos en FaceBook: InfoBrandsen

Seguinos en Twitter: @InfoBrandsen