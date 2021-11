Semanario Tribuna 20-11-2021

Jiu Jitsu

Final victorioso de un año de desafíos y logros

Semanas atrás en la Villa Olímpica del CENARD, en Lugano, Diego Valloni se quedó una vez más con el Open Argentino de Jiu Jitsu y termina de esta manera otro año de desafíos y cambios; en este caso, el mayor de los desafíos fue que compitió con faixa –cinturón- marrón, una superior a la que venía compitiendo.

“No venía bien anímicamente, porque llegaba después de dos derrotas y eso me bajoneaba un poco”, reconoció el Tano, de 39 años, en la redacción de TRIBUNA.

Sucede que a mitad de año perdió un torneo en faixa violeta, en donde competía él, “y a pesar de eso Cafu –N de la R: entrenador del equipo de Lotus- me promocionó a faixa marrón, lo cual me sorprendió mucho y suponía un desafío porque son luchas más pensadas y exigentes”, destacó el deportista que compite en categoría Master 2 hasta 40 años.

Diego Valloni



En cuanto a la diferencia del tipo de lucha, Diego remarcó que “en faixa violeta son peleas más dinámicas, en cambio en marrón ya la cosa cambia porque hay que estudiar mejor cada movimiento, se hacen luchas algo cortadas y la menor desconcentración se paga con una derrota”.

Hecha la promoción de faixa, meses después el Tano volvió a pelear y a perder, esta vez con la marrón, “y por eso decidí, con vistas al Open, empezar a entrenar en la sede de La Plata, donde hay luchadores de mayor nivel que acá, donde soy el alumno más avanzado”, dijo.

Vale recordar que Diego representó al equipo Lotus, que entrena en el SUM del club Las Mandarinas, todos los jueves de 7 a 9 de la noche; “ahí el que está más cerca de mi nivel es mi hermano, que es faixa violeta, y la verdad que el hecho de tener mayor roce de entrenamientos lo sentí enseguida e hizo que llegara mucho mejor preparado al Open”, manifestó el deportista, ex jugador de Las Mandarinas.

LAS PELEAS

En el Open, a donde fue acompañado por su pareja, Yamila, Cafú, el Pampa Minichello y un luchador que entrena con ellos oriundo de Etcheverry, Diego disputó tres peleas “y la que más me costó fue la segunda”, reconoció.

En la primera de ellas, ante un deportista de Misiones, “gané cómodo por sumisión, pero ya en la segunda, el chaqueño era muy duro y la verdad que me costó mucho; de todas formas, pude ganar por apenas dos puntos de diferencia”, contó Valloni.

La final era “a ganar o ganar; sabía que no se me podía escapar porque quería sacarme la espina de las dos derrotas que había tenido así que fui a dejarlo todo. Por suerte, las cosa salieron bien y en poco más de dos minutos, logré hacerle una llave de brazos en la tercera vez que intentó pararse del piso y me quedé con el título, que fue lo que fui a buscar”, destacó, y se reconoció “muy contento” con esta forma de terminar el año.

Si bien esta fue su última pelea de la temporada 2021, queda una fecha más en Ituzaingó, “pero es el 11 de diciembre y me coincide con el cumpleaños de mi hijo, algo que ya me pasó hace unos años, así que no voy a poder ir”, finalizó el Tano, feliz y con ganas de seguir progresando en este deporte que cada vez convoca a más gente.

Semanario Tribuna 20-11-2021

Comunidad InfoBrandsen

WhatsApp: 2223508499 Unite a nuestro grupo

Envianos un mail a: info@infobrandsen.com.ar

Seguinos en Instagram: InfoBrandsen

Seguinos en FaceBook: InfoBrandsen

Seguinos en Twitter: @InfoBrandsen