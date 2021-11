Otra elección donde el Frente de Izquierda juega un papel importante como opción para muchos descreídos de las políticas llevadas a cabo hasta el momento por los partidos tradicionales. Llegan al 14 de noviembre como la tercera fuerza a nivel nacional.

En Brandsen volverá a ser Víctor Marcelo González quien encabece la lista del Frente de Izquierda, esta vez como candidato a Concejal.

Consultado por Infobrandsen sobre su visión, ya en el tramo final de la campaña expresó, “tenemos una mirada muy positiva para las elecciones generales del domingo. Pensamos que va a haber más votos para la Izquierda por el enojo que hay con el gobierno por el gran desamparo que han tenido en estos dos años de gestión. Ese enojo se refleja también en las calles de Brandsen”.

Marcelo González, candidato a Concejal

Comentó que el mal humor es generalizado porque son muchos los problemas que sufrió la gente, “cuando charlamos nos damos cuenta de que el enojo es a nivel nacional y provincial porque están desamparados. Yo estoy en contacto con los trabajadores y ven que su salario no alcanza, que día a día las cosas aumentan y la palabra que resume todo, es desamparados. Estamos desamparados nos manifiestan.

Voleta de Frente de Izquierda

¿Y que pueden hacer ustedes respecto a ese tema en Brandsen?

“Cuando converso con ellos trato de que juntos entendamos que no estamos desamparados, sino que los trabajadores estamos desorganizados, mientras ellos están bien organizados. Es por eso que la Izquierda Socialista, que es el partido que yo represento e integra el Frente de Izquierda, es un partido que organiza a los trabajadores para intentar todas estas luchas y poder pedirle al gobierno que mire a su pueblo”.

González Indicó que existe una injusticia hacia el valor de la política, porque la gente como está muy mal generaliza y eso se notó en las urnas, “también se nota en la calle el descontento a los políticos actuales y en general hacia la política, lo que es una gran pena porque la política es una herramienta transformadora y tratamos de explicarles que no todos los políticos son malos, ni todos los empresarios son malos, ni todos los jueces son malos. Pero hubo algunos que le han hecho mucho daño a la Argentina y entonces hoy estamos muy enojados con todos. Mucha gente no quiso ir a votar en las PASO y cuando les pregunto que van a hacer en esta oportunidad, en realidad no saben. Muchos van a ir a votar porque es obligatorio, pero no existe ese entusiasmo de ir a votar por determinado candidato porque será el que nos saque de este momento o va a hacer algo por el pueblo”.

El candidato de Izquierda Socialista indicó que esa sensación alcanza al ámbito local, “lo que se nota también es el desencanto de la gente con los políticos actuales de Brandsen. Notan que aparecen ahora a pedir el voto cuando durante la pandemia no asomaron ni siquiera la nariz. Hubo mucha gente que la pasó muy mal, en todos lados y en Brandsen también. Hubo abuso de la patronal, de los empresarios que mandaban a sus trabajadores contagiados y con fiebre a trabajar y no cerraban los sectores o no ponían una cuarentena en el lugar”.

Agregó que existen grandes diferencias en la visión que tienen de los trabajadores y sus derechos, con lo que ven los partidos políticos que siempre han estado en el poder, “el gobierno también benefició a los empresarios y ni que hablar de los sindicatos que les dieron la espalda a los trabajadores como siempre. Por eso es importante, acá en Brandsen, hacer crecer a la Izquierda que es un partido que lo siente al trabajador. Que está en las luchas, está en las marchas y necesitamos más diputados y diputadas en el Congreso. Necesitamos también más Concejales que puedan poner la voz y su palabra y no como hacen estos candidatos que te piden el voto y una vez que llegan se olvidan de las promesas y empiezan a gobernar de espalda a su pueblo”.

A cuatro días de las elecciones Marcelo González manifestó que pertenecen a un partido distinto y pidió al votante que los respalde para luego sentirse representado, “contrariamente a quienes cuando llegan les dan la espalda al pueblo que los votó, el Frente de Izquierda propone otra cosa. Como lo vemos siempre, estamos en todas las marchas y en todas las luchas. El reclamo nuestro es en la calle, es con el pueblo, es con la gente, es con los trabajadores. Por eso le pedimos a la gente que el domingo vote al Frente de Izquierda, vote a la Izquierda Socialista. Que ponga toda la boleta, la lista 504 del Frente de Izquierda Unidad que va a estar en todas las escuelas para que nos acompañe con el voto y así poder seguir fortaleciendo este partido político que defiende a los trabajadores”.

